El ex jugador de la Selección Argentina que se hizo presente en Mendoza por un evento solidario

Este sábado, el club Andes Talleres fue escenario de una jornada deportiva y solidaria que tuvo un invitado de lujo: Enzo Pérez, el mediocampista mendocino que vistió la camiseta de la Selección Argentina en dos Mundiales, se hizo presente para acompañar la campaña "Todos por Emi".

El evento se organizó en el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos y tuvo un objetivo claro: recaudar fondos para la familia de Emilia Troncoso , una nena de 12 años, jugadora de básquet del club, que se encuentra internada en el Hospital Italiano de Buenos Aires a la espera de un trasplante de corazón.

Uno de los momentos más emotivos de la tarde se vivió cuando Enzo Pérez se calzó los botines para disputar un partido de fútsal. Su presencia generó una cálida respuesta del público y le dio visibilidad nacional a una causa que ya había conmovido a Mendoza semanas atrás, cuando la historia de Emi se viralizó en las redes sociales.

Enzo Pérez se sumó a la campaña "Todos por Emi", la pequeña basquetbolista de 12 años que espera un trasplante de corazón y que unió a toda una comunidad bajo una misma bandera.

El volante maipucino tiene una trayectoria admirable. Se consolidó en primera división en Godoy Cruz, fue campeón con Estudiantes de La Plata, recorrió el fútbol europeo y regresó a Argentina para conquistar una gran cantidad de títulos con River Plate. Actualmente defiende los colores de Argentinos Juniors. Con la Selección, es uno de los pocos mendocinos en haber disputado dos Copas del Mundo: Brasil 2014, donde Argentina llegó a la final, y Rusia 2018.

Más allá de la figura del ex jugador de la Selección Argentina, la jornada convocó a exjugadores e íconos históricos de Andes Talleres y Godoy Cruz Antonio Tomba, quienes disputaron un partido de fútbol sénior en el Estadio Ingelmo Nicolás Blázquez. Las categorías infantiles de básquet de ambos clubes también protagonizaron encuentros amistosos, llenando la cancha de juego y valores.

Evento solidario por Emi Troncoso. Enzo Pérez. Municipalidad de Godoy Cruz (2) El exjugador de River Plate y la Selección Argentina participó de la jornada organizada por Andes Talleres para acompañar a Emilia Troncoso, la nena de 12 años que espera un trasplante de corazón en Buenos Aires. Municipalidad de Godoy Cruz

Una comunidad unida por Emi

La historia de Emi sacudió a la comunidad deportiva mendocina. La pequeña tuvo siempre una vida saludable hasta que el año pasado, tras una neumonía, su cuadro se fue complicando progresivamente. Los médicos detectaron que tiene el corazón dilatado y, desde hace aproximadamente un mes, aguarda un donante compatible en Buenos Aires.

La iniciativa contó con el respaldo de la Municipalidad de Godoy Cruz, el Club Godoy Cruz Antonio Tomba, el INCAIMEN y la Federación Mendocina de Básquet. Todo lo recaudado mediante entradas y sorteos fue destinado a acompañar económicamente a la familia durante este duro proceso.

Evento solidario por Emi Troncoso. Enzo Pérez. Municipalidad de Godoy Cruz (3) Un autógrafo con causa. Enzo Pérez dejó su huella en la jornada solidaria que Godoy Cruz organizó para acompañar a Emi Troncoso. Municipalidad de Godoy Cruz

"Ella tiene doce años y desde los siete vive en una cancha. Entrena, sueña, juega y le pone corazón a todo lo que hace", describieron desde Andes Talleres en el video que sensibilizó a miles de personas en las redes.