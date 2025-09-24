Ciclogénesis: lanzan alerta por vientos intensos en seis provincias argentinas
El SMN emitió un alerta por viento con ráfagas y tormentas que afectarán gran parte del país. El norte seguirá con calor. El sur podría registrar nevadas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por vientos fuertes que afecta a seis provincias y que se extenderá a once en las próximas horas. Se prevén ráfagas del sector norte que oscilarán entre 35 y 55 km/h, con picos de hasta 75 km/h en algunas zonas.
El fenómeno se intensificará desde mañana jueves, cuando un nuevo frente cruce la cordillera favoreciendo la formación de centros de baja presión en Neuquén y Santa Cruz. Esto traerá ráfagas intensas, lluvias y tormentas de variada intensidad, sobre todo en La Pampa, Buenos Aires y Cuyo.
Te Podría Interesar
En simultáneo, la cordillera del noroeste recibirá nevadas, mientras que el norte del país enfrentará un calor extremo, con máximas por encima de los 35 °C en Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa.
Alerta y pronóstico extendido
El sábado será el punto crítico: los pronósticos coinciden en que se formará un centro de baja presión en Entre Ríos y el norte bonaerense, desplazándose hacia el Río de la Plata y Uruguay. Se esperan acumulados de lluvia cercanos a 70 mm en zonas ya comprometidas como el sur de Córdoba, el sur de Santa Fe y el noroeste de Buenos Aires.
El domingo, el fenómeno se ubicaría en la desembocadura del Río de la Plata, generando una mejoría en la mayor parte del centro y norte, con excepción de Misiones, donde continuarían las precipitaciones.
En paralelo, la Patagonia vivirá otro episodio de mal tiempo con nevadas en la cordillera, especialmente al sur de Bariloche, que persistirán incluso hasta el lunes, cuando se esperan amaneceres con temperaturas bajo cero en el norte de Chubut y sudoeste de Río Negro.