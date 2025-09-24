Ciclogénesis: lanzan alerta por vientos intensos en seis provincias argentinas

El SMN emitió un alerta por viento con ráfagas y tormentas que afectarán gran parte del país. El norte seguirá con calor. El sur podría registrar nevadas

El SMN emitió una alerta por vientos fuertes que afecta a seis provincias en las próximas horas.Foto: NA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por vientos fuertes que afecta a seis provincias y que se extenderá a once en las próximas horas. Se prevén ráfagas del sector norte que oscilarán entre 35 y 55 km/h, con picos de hasta 75 km/h en algunas zonas.

El fenómeno se intensificará desde mañana jueves, cuando un nuevo frente cruce la cordillera favoreciendo la formación de centros de baja presión en Neuquén y Santa Cruz. Esto traerá ráfagas intensas, lluvias y tormentas de variada intensidad, sobre todo en La Pampa, Buenos Aires y Cuyo.

En simultáneo, la cordillera del noroeste recibirá nevadas, mientras que el norte del país enfrentará un calor extremo, con máximas por encima de los 35 °C en Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa.

Alerta y pronóstico extendido El sábado será el punto crítico: los pronósticos coinciden en que se formará un centro de baja presión en Entre Ríos y el norte bonaerense, desplazándose hacia el Río de la Plata y Uruguay. Se esperan acumulados de lluvia cercanos a 70 mm en zonas ya comprometidas como el sur de Córdoba, el sur de Santa Fe y el noroeste de Buenos Aires.

El domingo, el fenómeno se ubicaría en la desembocadura del Río de la Plata, generando una mejoría en la mayor parte del centro y norte, con excepción de Misiones, donde continuarían las precipitaciones.