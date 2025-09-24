Alerta amarilla por vientos fuertes: qué zonas de Mendoza se verán afectadas, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia para este jueves en varias zonas de Mendoza. Cómo estará el tiempo durante los próximos días.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia por vientos para este jueves 25 de septiembre en distintas zonas de Mendoza. En tanto se espera una temperatura máxima de 26ºC en el llano.

Según el SMN, hay alerta amarilla por viento en los departamentos del sur (Malargüe, San Rafael y General Alvear), en la zona cordillerana y en La Paz, Santa Rosa, San Martín, Lavalle y este de Las Heras.

El tiempo en Mendoza para este jueves Viento: continúa viento norte, especialmente en franja Este provincial, abarcando zona Sur, Valle de Uco y probablemente Gran Mendoza. Persistirá hasta el día siguiente en zona Este.

Nubosidad: generalmente despejado en el llano.

Alta Montaña: s eminublado en zonas Sur y Centro.

Pronóstico para los próximos días Este jueves se espera una jornada “algo nublada” con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. Además, se anuncia inestabilidad en cordillera. La mínima será de 10ºC y la máxima de 26ºC.

En tanto el viernes llegarán las lluvias: estará inestable, se prevén tormentas y vientos “moderados a fuertes” del sector sur. También se indican nevadas en alta montaña y tormentas “severas” en sectores del llano.