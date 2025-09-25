Estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes: el motivo
Según el cronograma de Edemsa, habrá cortes de luz en cinco departamentos de la provincia en distintos momentos de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 26 de septiembre. Esto debido a tareas de mantenimiento que la empresa realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según esta información, el servicio se verá afectado en algunos sectores de Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Tupungato y San Rafael en distintos momentos de la jornada.
Cortes de luz programados para este viernes 26/9
Ciudad
- Entre calles Boulogne Sur Mer, Paraná, Paso de Los Andes y Aristóbulo del Valley zonas aledañas. De 8.15 a 12.15 h.
Guaymallén
- En calle Severo del Castillo, entre 2 de Mayo y callejón Aguirre. En Pasaje Lemos y zonas aledañas; Los Corralitos. De 8.30 a 12.30 h.
Luján
- En calle Emilio Civit, hacia el oeste de Vieytes. En los barrios Los Aromos y El Portillo y áreas adyacentes; Carrodilla. De 14.30 a 18.30 h.
- En la intersección de calles Pueyrredón y Gobernador Ortiz y zonas aledañas; Vistalba. De 9.00 a 11.00 h.
Tupungato
- En calle Lovoski, entre Furno y El Álamo; El Zampalito. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- Entre calles Juan Serrano, Larga Vieja, calle N°8 y N°15 y zonas aledañas; Atuel Norte. De 8.30 a 12.30 h.
- Entre calles Los Coroneles, Tiburcio Benegas, La Falda y 25 de Mayo; Cuadro Benegas. De 9.00 a 13.00 h.