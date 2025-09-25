Presenta:

Estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes: el motivo

Según el cronograma de Edemsa, habrá cortes de luz en cinco departamentos de la provincia en distintos momentos de la jornada.

Edemsa continúa realizando tareas de mantenimiento en distintas zonas de la provincia.

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 26 de septiembre. Esto debido a tareas de mantenimiento que la empresa realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según esta información, el servicio se verá afectado en algunos sectores de Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Tupungato y San Rafael en distintos momentos de la jornada.

Cortes de luz programados para este viernes 26/9

Ciudad

  • Entre calles Boulogne Sur Mer, Paraná, Paso de Los Andes y Aristóbulo del Valley zonas aledañas. De 8.15 a 12.15 h.

Guaymallén

  • En calle Severo del Castillo, entre 2 de Mayo y callejón Aguirre. En Pasaje Lemos y zonas aledañas; Los Corralitos. De 8.30 a 12.30 h.

Luján

  • En calle Emilio Civit, hacia el oeste de Vieytes. En los barrios Los Aromos y El Portillo y áreas adyacentes; Carrodilla. De 14.30 a 18.30 h.
  • En la intersección de calles Pueyrredón y Gobernador Ortiz y zonas aledañas; Vistalba. De 9.00 a 11.00 h.

Tupungato

  • En calle Lovoski, entre Furno y El Álamo; El Zampalito. De 9.00 a 13.00 h.

San Rafael

  • Entre calles Juan Serrano, Larga Vieja, calle N°8 y N°15 y zonas aledañas; Atuel Norte. De 8.30 a 12.30 h.
  • Entre calles Los Coroneles, Tiburcio Benegas, La Falda y 25 de Mayo; Cuadro Benegas. De 9.00 a 13.00 h.

