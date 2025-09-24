Atención: estas son las zonas en las que habrá cortes de luz este jueves en Mendoza
Según detalló Edemsa, son seis los departamentos de la provincia en los que habrá cortes de luz a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 25 de septiembre y hay seis departamentos que verán afectado el servicio eléctrico durante la jornada. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa realiza de manera periódica y mediante cronograma establecido.
Según el mismo, este jueves habrá cortes en distintas zonas de Ciudad, Guaymallén, Lavalle, Maipú, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este jueves 25/9
- Ciudad
Entre calles Puente de Inca (o Potrerillos), Padre Llorens, Gran Capitán y Cerro Cristo Redentor. De 9.00 a 13.00 h.
Guaymallén
- Entre calles Ingeniero Silveyra, Suriani, Cervantes y Talcahuano y zonas aledañas; Villa Nueva. De 9.30 a 13.30 h.
Lavalle
- En Ruta Provincial N°33, hacia el norte de calle Franciscone y áreas adyacentes; Gustavo André. De 10.30 a 14.30 h.
- En calle Dorrego, hacia el sur de Palomares y zonas aledañas; El Vergel. De 10.00 a 13.00 h.
Maipú
- En calle Barcala, entre Tropero Sosa y callejón Zanichelli. En calle Tropero Sosa entre Patagonia y canal Pescara y zonas aledañas. De 11.15 a 13.15 h.
- En la intersección de calles Tropero Sosa y Patagonia, en el barrio Los Ceibos y áreas adyacentes. De 14.30 a 16.30 h.
- En la intersección de calles Riveros e Isla Grande y zonas aledañas; Isla Chica. De 9.30 a 13.30 h.
- En la intersección de calles Barcala y Gatica y áreas adyacentes. De 9.00 a 11.00 h.
- En la intersección de calles Canal Pescara (o Ruiz) y Proyectada I156, en el barrio Unión y Patria y zonas aledañas. De 9.45 a 13.45 h.
San Carlos
- En calle El Molino, hacia el este de Ruta Nacional N°40 vieja; Pareditas. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle Independencia, entre Calle 3 de Febrero y Leopoldo Suárez, afecta calle Lemos y barrio Lemos Ii; La Consulta. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Independencia, Galmarini, Ghilardi y Leopoldo Suarez, afecta barrio Luis Ángel Firpo y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Finca Papes, entre El Retiro y Dumas; El Cepillo. De 14.30 a 18.30 h.
San Rafael
- Entre calles Juan Sutter, Vicente López, 20 de Junio y Ruta Nacional N°143; El Toledano. De 9.40 a 13.40 h.
- En Ruta Provincial N°175, entre Castro y El Escorial y zonas aledañas; Las Malvinas. De 8.45 a 12.45 h.
- Entre calles Bartolomé Mitre, Pichincha, Juan Agustín Maza y Pringles. De 9.00 a 13.00 h.