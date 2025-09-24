La fuerte advertencia de Anses por las estafas en la vía pública: lo que hay que saber

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano , emitió un comunicado en el que aclara que no está realizando operativos, censos ni relevamientos de datos en domicilios particulares ni en la vía pública en la ciudad.

La advertencia surge tras detectarse recientes intentos de estafas en los que personas se hacen pasar por personal de Anses para obtener información sensible de los ciudadanos.

Desde el organismo recordaron que nunca solicitan datos personales, bancarios ni claves de ningún tipo por teléfono, correo electrónico, redes sociales ni en la calle. Asimismo, remarcaron que todo trámite que involucre información sensible se debe realizar únicamente en las oficinas de Anses, a través del sitio web oficial ( www.anses.gob.ar ) o en la aplicación mi ANSES.

“El personal de Anses no visita domicilios para pedir información”, subrayaron en el comunicado.

Estafas online y en la vía pública con fraudes haciéndose pasar por personal de Anses.

Qué hacer ante un intento de fraude, según Anses

En caso de que personas se presenten en el hogar asegurando ser de Anses y soliciten datos o dinero, se recomienda no brindar información y comunicarse de inmediato con las autoridades policiales.

Desde Anses remarcaron que la seguridad de la información de los ciudadanos es una prioridad y llamaron a la comunidad a estar alerta y denunciar cualquier actividad sospechosa.

Para consultas o más información, se puede acceder a los canales oficiales de contacto del organismo.