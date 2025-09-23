Los artefactos que hay que desenchufar cuando hay cortes de luz

Algunas personas crecieron con el hábito de desenchufar los artefactos eléctricos cuando habían cortes de luz . Con el paso del tiempo los cortes de luz fueron disminuyendo y el sistema eléctrico -como también los electrodoméstico s y otros artefactos- se fueron perfeccionando y el hábito de desenchufar prácticamente desapareció.

E inclusive muchos consideran que lo mejor es no desenchufar los artefactos porque la mejor manera de saber si volvió la electricidad es cuando la luz roja de la cafetera o la FM del equipo de música del living se vuelven a encender. Y surgen las siguientes inquietudes: ¿cómo preparar la casa para proteger la tecnología doméstica ante un corte de energía eléctrica? ¿Qué es lo que recomiendan los electricistas?

¿También el celular?

Si un teléfono móvil se conecta a la red eléctrica con un cable de carga, una subida de tensión puede dañarlo, incluso sin posibilidad de reparación. Por lo tanto es mejor desconectar el teléfono de la red eléctrica si se corta la luz.

Subida de tensión vs corte de electricidad

Un corte de luz es una pérdida total de energía (a menudo llamado corte de suministro eléctrico), mientras que una sobretensión es un aumento repentino y breve de voltaje, generalmente como resultado del restablecimiento de la electricidad después de un corte. Esta sobretensión puede dañar muchos aparatos electrónicos del hogar, por lo que es recomendable desenchufarlos durante cortes de energía prolongados.