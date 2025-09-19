Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado y domingo
Edemsa dio a conocer el cronograma de tareas para este fin de semana en distintas zonas de Mendoza.
Edemsa dio a conocer las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz durante el fin de semana, continuando con las tareas de mantenimiento preventivo que se realizan de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio se verá afectado en en el Corredor Productivo (ó Ruta Provincial N° 94) de Tupungato -hacia el norte de la escuela Rudesindo Alvarado y zonas aledañas- de 14.30 a 18.30 h el sábado 20/9. Mientras que el domingo 21 habrá afectación en algunas zonas de Ciudad, Luján de Cuyo y Tunuyán.
Cortes de luz programados para el domingo 21/9
Ciudad
- Entre calles Manuel Belgrano, Pedro Molina, Colón y Perú y zonas aledañas. De 8.00 a 12.00 h.
Luján
- Entre calles Valcanera, Santa María de Oro, Alvear y Guevara. De 8.45 a 12.45 h.
Tunuyán
- En calle Clodomiro Silva, entre San Julián y José Lencinas y zonas aledañas; Vista Flores. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle Doña Anita, afecta Alto Real Viñedos S.A. y áreas adyacentes; El Algarrobo. De 8.30 a 12.30 h.