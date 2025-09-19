Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado y domingo

Edemsa dio a conocer las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz durante el fin de semana, continuando con las tareas de mantenimiento preventivo que se realizan de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, el servicio se verá afectado en en el Corredor Productivo (ó Ruta Provincial N° 94) de Tupungato -hacia el norte de la escuela Rudesindo Alvarado y zonas aledañas- de 14.30 a 18.30 h el sábado 20/9. Mientras que el domingo 21 habrá afectación en algunas zonas de Ciudad, Luján de Cuyo y Tunuyán.