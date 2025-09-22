Este martes habrá cortes de luz en varias zonas de Mendoza, incluida una facultad de la UNCuyo
Según el cronograma publicado por Edemsa, habrá cortes de luz en nueve departamentos de la provincia en distintos momentos del día.
Edemsa anunció cuáles son las zonas en las que habrá cortes de luz este martes 23 de septiembre y, según el cronograma publicado, habrá nueve departamentos de Mendoza que verán afectado el servicio eléctrico en distintos momentos de la jornada.
Esto tiene que ver con las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa realiza de manera periódica. De esta manera, este martes habrá cortes en Ciudad, Las Heras, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, Tupungato, San Carlos y San Rafael
Cortes de luz programados para este martes 23/9
Ciudad
- En calle interna del centro universitario, hacia el norte de Avenida del Libertador. Afecta a Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Odontología. De 14.30 a 18.30 h.
Las Heras
- En calle 9 de Julio, entre Juan Agustín Maza y Avellaneda y áreas adyacentes. De 9.00 a 12.00 h.
- Entre calles Doctor Moreno, Vicente López, 9 de Julio y Avellaneda y zonas aledañas. De 9.00 a 12.00 h.
Lavalle
- En calle Del Medio, entre San Juan y Arenales; La Palmera. De 9.30 a 13.30 h.
Luján
- En la intersección de Avenida Los Cóndores y barrio el Manantial y zonas aledañas; Potrerillos. De 10.30 a 14.30 h.
- En Ruta Provincial N°15, entre callejón Parrales de Norton y barrio San Cayetano y zonas aledañas; Perdriel. De 8.30 a 11.30 h.
- En toda la localidad de Potrerillos. De 10.30 a 14.30 h.
- En camino Francisco Guiñazú, entre Ruta N°89 y Vallecitos y zonas aledañas; Vallecitos. De 10.30 a 14.30 h.
Maipú
- Entre calles Falucho, Reconquista, Buenos Aires y Victor Hugo, en barrio Obreros Rurales y zonas aledañas; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Castro, El Fortín, Ejercito de los Andes y Ruta Provincial N°50 y zonas aledañas; Barcala. De 10.00 a 14.00 h.
Tunuyán
- En Ruta Provincial N°89, entre calle El Álamo y barrio Valle Sol y Nieve y áreas adyacentes; Los Chacayes. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Campo Los Andes, hacia el oeste de Coronel Goulu y zonas aledañas; Campo de Los Andes. De 9.15 a 13.15 h.
Tupungato
- En Ruta Provincial N°89, en Estancia Atamisque y zonas aledañas; La Carrera. De 10.00 a 14.00 h.
San Carlos
- Entre calles Las Rosas, El Cementerio, El Baden y Corvalán y áreas adyacentes; Capiz. De 14.30 a 18.30 h.
San Rafael
- Entre calles Sardini, Costa de Las Vías del Ferrocarril, Yensen y El Zanjón; El Usillal. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Los Filtros, entre Jensen y Circunvalación y áreas adyacentes; Capitán Montoya. De 9.15 a 13.15 h.