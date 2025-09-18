Este jueves habrá cortes de luz en nueve departamentos de Mendoza: en qué zonas y horarios
Según el cronograma de Edemsa, habrá cortes de luz en distintas zonas de la provincia a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 18 de septiembre, debido a que realizarán tareas de mantenimiento preventivo según el cronograma previamente establecido. Por este motivo, el servicio eléctrico se verá afectado en nueve departamentos de la provincia.
Según lo publicado por la empresa, se trata de Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.
Cortes de luz programados para este jueves 18/09
Ciudad
- Entre calles Yupanqui, Boulogne Sur Mer, General Plantamura y Pedro del Castillo. De 8.00 a 11.00 h.
Guaymallén
- Entre calles 25 de Mayo, Cañadita Alegre, Lamadrid, Mármol y adyacencias; Coronel Dorrego. De 8.45 a 12.45 h.
Las Heras
- En la Ruta Provincial N°99, en las adyacencias de la Ruta Provincial N°20; El Challao. De 11.15 a 13.30 h.
- En calle Champagnat, entre Las Delicias y El Challao, y zonas aledañas; El Challao. De 9.00 a 11.00 h.
Luján
- En la intersección de calles Azcuénaga y Terrada y zonas aledañas. De 9.30 a 12.30 h.
- Entre calles San Martín, Villanueva, Guiñazú, Moretti y adyacencias. De 8.45 a 12.45 h.
- En la intersección de calle Brandsen y callejón Los Italianos y áreas adyacentes; Perdriel. De 14.30 a 16.30 h.
- En las cercanías a la intersección de Rutas Provincial N°15 y N°86; Ugarteche. De 8.30 a 10.30 h.
- En la Ruta Nacional N°7, hacia el este del Camino a la Penitenciaría, y zonas aledañas; Perdriel. De 9.00 a 11.00 h.
- En el Parque Industrial Petroquímico, en Las Palmas S.A. y adyacencias; Perdriel. De 11.30 a 13.30 h.
Maipú
- Entre calles Ledesma, Azurduy, Tropero Sosa y Canal Pescara. En la intersección de callejón Castro y calle Barcala y zonas aledañas; Coquimbito. De 9.30 a 13.30 h.
Lavalle
- En calle Colón, entre San Luis y Morón. En calle Morón, entre Urquiza y Colón. En calles El Carmen, Oliva y áreas adyacentes; Costa de Araujo. De 9.15 a 13.15 h.
Tupungato
- En calle Ahumada, entre 6 de Setiembre y Orazietti. En el callejón Montes de Oca. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Doña Anita, hacia el sur de Luis Danti. De 10.00 a 13.45 h.
Tunuyán
- En calle Capra y Otros, entre La Luz y Armani; Villa Seca. De 9.15 a 13.15 h.
San Rafael
- Entre calles 12 de Octubre, Emilio Mitre, Pellegrini y Alemania. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle Rawson, hacia el norte de loteo Fincasur. En Straven S.A.; El Cerrito. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Adolfo Calle, Arizu, Doña Damasia y Neme; Villa Atuel. De 8.45 a 12.45 h.
- En Paso del Loro, hacia el oeste de Ruta Nacional N°143; Punta del Agua. De 12.00 a 16.00 h.