Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 19 de septiembre
Según el cronograma establecido por Edemsa, habrá cortes de luz en cinco departamentos de la provincia a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 19 de septiembre. Esto debido a tareas de mantenimiento preventivo que se realizan de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido por la empresa.
Según se detalló, este viernes el servicio eléctrico se verá afectado en cinco departamentos en distintos momentos del día. Se trata de Luján de Cuyo, Maipú, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este viernes 19/9
Luján
- En el barrio Lomas de Terrada. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle Lamadrid, entre Cipolletti y Modesto Lima, y zonas aledañas. De 8.45 a 14.45 h.
- En calle Embalse Potrerillos y Membrillos. Entre calles El Fruto, Vendimia, El Vino y Membrillos. En barrios Paula Albarracín, Cooperativa El Hogar del Trabajador y adyacencias; Vistalba. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Aráoz, entre Terrada y Acceso Sur; Mayor Drummond. De 8.30 a 10.30 h.
Maipú
- En calle 25 de Mayo, entre Ozamis y Los Lagares. De 9.15 a 13.15 h.
- En la intersección de calles Pedro Molina y Laprida Sur y adyacencias; Cruz de Piedra. De 10.30 a 14.30 h.
Tunuyán
- En la Ruta Provincial N°94, entre calle Los Sauces (o Corredor Productivo) y Bodega Piedra Negra (Lurton); Vista Flores. De 9.00 a 13.00 h.
San Carlos
- En calle Aguirre, hacia el oeste de Ruta Provincial N°40; Chilecito. De 14.30 a 18.30 h.
- Entre Ruta Nacionales N°40 y N°40 Vieja y calle Cisterna. En el barrio Virgen de Luján; Chilecito. De 10.00 a 14.00 h.
San Rafael
- Entre calles Comandante Salas, Bernardo Razquin, Sarmiento y Chacabuco; Cuadro Nacional. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle La Primavera, entre Rivero y callejón Mansilla, y zonas aledañas; Rama Caída. De 8.45 a 12.45 h.
- Entre calles Campos, Venecia, Ángeles Buenos y Balloffet. De 17.00 a 18.30 h.