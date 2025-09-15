Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes
Edemsa anunció que habrá cortes de luz en seis departamentos de la provincia a lo largo de la jornada.
Edemsa anunció cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes 16 de septiembre. Esto tiene que ver con las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa realiza de manera periódica y mediante cronograma establecido en distintas zonas de la provincia.
Según se detalla, el servicio eléctrico se verá afectado en seis departamentos este martes: Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tupungato, Tunuyán y San Rafael.
Cortes de luz programados para este martes 16/09
Luján
- Entre calles Gladys Oldrá, Virgen del Rosario, San Antonio, Ruta Provincial N°82 y Proyectada N°699. En la intersección de calle Arrieta y Ruta Provincial N°82 y áreas adyacentes; Las Compuertas. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Proyectada N°699, hacia el sur de Roque Sáenz Peña; Blanco Encalada. De 9.15 a 13.15 h.
Maipú
- En calle Las Margaritas. En loteo Las Margaritas y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 15.00 a 17.00 h.
- En calle 2 de Abril, hacia el norte de Mischeni, y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Proyectada I313, entre Belgrano y Necochea; Villa Seca. De 8.30 a 11.30 h.
- En calle Gardella, hacia el norte de Ruta Provincial N°14, y áreas adyacentes; Barrancas. De 9.45 a 13.45 h.
- Entre calles Juan B. Justo, Roberto Payró, Los Periodistas, Elías Villanueva y zonas aledañas; Luzuriaga. De 9.30 a 13.30 h.
Lavalle
- En calle Salamanquino, hacia el sur de Pacífico Titarelli; Las Violetas. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Italia, San Martín, Dr Moreno, Adriano Pujadas y Florida. Entre calles Remedios de Escalada de San Martín, Alvear, Belgrano y San Martín. En calle El Carmen, entre Alvear y San Juan, y zonas aledañas; Villa Tulumaya. De 9.30 a 13.30 h.
Tupungato
- En la Ruta Provincial N°89, entre calles El Álamo y Videla; La Arboleda. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle Iriarte, entre Gómez y Ruta Provincial N°88. De 9.15 a 13.15 h.
Tunuyán
- En calle Quintana, entre Bascuñán y Miguel Silva; Colonia Las Rosas. De 9.30 a 13.30 h.
San Rafael
- Entre calles El Vencedor, Los Inquilinos, El Moro y Ruta Nacional N°144; Cuadro Benegas. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Cubillos, entre La Lonja y Olivos; Rama Caída. De 14.45 a 18.00 h.
- En calle La Arenina, entre La Correina y Ruta Provincial N°179; Salto de las Rosas. De 8.45 a 12.45 h.