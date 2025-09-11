Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes
Edemsa anunció que habrá cortes de luz en seis departamentos de la provincia en distintos momentos de la jornada.
Edemsa anunció los cortes de luz programados para este viernes 12 de septiembre y son seis los departamentos de Mendoza que verán afectado el servicio eléctrico. Se trata de Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Los cortes responden a tareas de mantenimiento que la empresa realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido, por zona y hora.
Te Podría Interesar
Cortes de luz programados para este viernes 12/9
Luján
- En calles Proyectadas J507 y J428 y zonas aledañas; Anchoris. De 9.00 a 13.00 h.
Maipú
- Entre calles Pueyrredón, 25 de Mayo y Lencinas. En calle Pedrolini, hacia el oeste de Pueyrredón. En calle Sarmiento, hacia el oeste de Pueyrredón, y adyacencias; Rodeo del Medio. De 9.15 a 13.15 h.
- Entre calles Mitre, San Pedro, Perito Moreno y Rivadavia. En calles Lamadrid Sur y Montecaseros. En calle Perito Moreno, hacia el sur de San Pedro. En los barrios Milack Navira y Santa Rita y zonas aledañas; Barcala. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle Santa Rita, hacia el sur de Vicente López y Planes; Santa Blanca. De 10.00 a 14.00 h.
Tupungato
- En calle Valderrama, entre El Álamo y Sánchez. De 9.30 a 13.30 h.
Tunuyán
- En calle San Julián, hacia el este de Clodomiro Silva. En calle J. Aveiro. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
- En calle Colonia Rosario (Camino Granadero), hacia el este de calle El Cementerio; Capiz. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle Leopoldo Suárez, entre Arequipa y Costa Canal Uco. En calle Malvinas Argentinas; La Consulta. De 9.45 a 13.45 h.
San Rafael
- En la intersección de calles Los Coroneles y La Falda y zonas aledañas; Cuadro Benegas. De 9.15 a 13.15 h.
- Entre calles Santos, Maza Norte, El Noruego y Ruta Nacional N°146; Colonia Elena. De 9.30 a 13.30 h.
- En la Ruta Provincial N°154, hacia el este de calle El Pasatiempo; Colonia Española. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Adolfo Calle, Lassa, Rawson y Sardi; El Cerrito. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle Zamarbide, entre Costa de las Vías y Las Vírgenes; Las Paredes. De 11.00 a 15.00 h.