Atención: estas son las zonas en las que habrá cortes de luz este sábado y domingo en Mendoza
Edemsa anunció que realizará trabajos preventivo durante el fin de semana, por lo que habrá cortes de luz en cuatro departamentos.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 13 y domingo 14 de septiembre, con motivo de las tareas de mantenimiento que la empresa realiza de manera periódica y mediante cronograma establecido.
El sábado el servicio se verá afectado en algunas zonas de Tupungato y Tunuyán, mientras que el domingo se realizarán trabajos en Ciudad, Luján de Cuyo y Tunuyán, en distintos momentos del día.
Cortes de luz programados para este sábado 13/9
Tupungato
- En calle El Ingenio, entre Marconi y Costa Canal. En La Rosita S.A., en la escuela Marconi y en el complejo El Bosque, entre otros; La Arboleda. De 14.30 a 18.30 h.
Tunuyán
- Entre calles La Argentina y Bombal Sur. En el barrio C.E.C. De 8.45 a 10.45 h.
- Entre calles Sergio Cejas, Fray Luis Beltrán, Urquiza y Ruta Provincial N°92 (ó San Martín); Vista Flores. De 11.10 a 13.10 h.
Cortes de luz programados para este domingo 14/9
Ciudad
- Entre calles Pueyrredón, Jofré, Mariano Moreno y Paso de Los Andes. De 9.00 a 13.00 h.
- En la intersección de calles General Paz y Patricias Mendocinas y zonas aledañas. De 8.00 a 12.00 h.
- Entre calles Pueyrredón, Huarpes, Arístides Villanueva y Belgrano. De 9.30 a 12.30 h.
Luján
- Entre la Ruta Provincial N°84, calles Brandsen, N°4 y N°5 del Parque Industrial y adyacencias; Perdriel. De 8.00 a 18.00 h.
Tunuyán
- Entre la Ruta Provincial N°92, calles Barandica y N°15. En el barrio Obreros Rurales. De 9.00 a 11.00 h.
- En calle Sarmiento, entre Crespo y Ruta Provincial N°92 (Las Rosas); Colonia Las Rosas. De 14.30 a 16.30 h.
- En la Ruta Provincial N°92 (ó Salatino), entre calle Méndez y Ruta Provincial N°92 (ó Quintana); Colonia Las Rosas. De 8.45 a 10.45 h.