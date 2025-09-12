Presenta:

Atención: estas son las zonas en las que habrá cortes de luz este sábado y domingo en Mendoza

Edemsa anunció que realizará trabajos preventivo durante el fin de semana, por lo que habrá cortes de luz en cuatro departamentos.

Tareas de mantenimiento preventivo en distintas zonas de la provincia.

Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 13 y domingo 14 de septiembre, con motivo de las tareas de mantenimiento que la empresa realiza de manera periódica y mediante cronograma establecido.

El sábado el servicio se verá afectado en algunas zonas de Tupungato y Tunuyán, mientras que el domingo se realizarán trabajos en Ciudad, Luján de Cuyo y Tunuyán, en distintos momentos del día.

Cortes de luz programados para este sábado 13/9

Tupungato

  • En calle El Ingenio, entre Marconi y Costa Canal. En La Rosita S.A., en la escuela Marconi y en el complejo El Bosque, entre otros; La Arboleda. De 14.30 a 18.30 h.

Tunuyán

  • Entre calles La Argentina y Bombal Sur. En el barrio C.E.C. De 8.45 a 10.45 h.
  • Entre calles Sergio Cejas, Fray Luis Beltrán, Urquiza y Ruta Provincial N°92 (ó San Martín); Vista Flores. De 11.10 a 13.10 h.
Edemsa anunció cortes de luz para realizar tareas de mantenimiento preventivo.

Cortes de luz programados para este domingo 14/9

Ciudad

  • Entre calles Pueyrredón, Jofré, Mariano Moreno y Paso de Los Andes. De 9.00 a 13.00 h.
  • En la intersección de calles General Paz y Patricias Mendocinas y zonas aledañas. De 8.00 a 12.00 h.
  • Entre calles Pueyrredón, Huarpes, Arístides Villanueva y Belgrano. De 9.30 a 12.30 h.

Luján

  • Entre la Ruta Provincial N°84, calles Brandsen, N°4 y N°5 del Parque Industrial y adyacencias; Perdriel. De 8.00 a 18.00 h.

Tunuyán

  • Entre la Ruta Provincial N°92, calles Barandica y N°15. En el barrio Obreros Rurales. De 9.00 a 11.00 h.
  • En calle Sarmiento, entre Crespo y Ruta Provincial N°92 (Las Rosas); Colonia Las Rosas. De 14.30 a 16.30 h.
  • En la Ruta Provincial N°92 (ó Salatino), entre calle Méndez y Ruta Provincial N°92 (ó Quintana); Colonia Las Rosas. De 8.45 a 10.45 h.

