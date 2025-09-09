Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles
Edemsa anunció cortes de luz en nueve departamentos de la provincia, entre ellos Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo y Maipú.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 10 de septiembre y habrá un total de nueve departamentos afectados. Esto tiene que ver con tareas de mantenimiento que la empresa realiza de manera periódica mediante cronograma previamente establecido.
Para este miércoles, el servicio eléctrico se verá afectado en distintos momentos de la jornada en Ciudad, Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
Cortes de luz programados para el 10/9
Ciudad
- En calle Los Arrieros, en la Lateral del Autódromo, en barrio 31 de Mayo, en Asentamiento Favaloro y zonas aledañas. De 9.00 a 13.00 h.
Guaymallén
- En calle Milagros, entre Godoy Cruz e Infanta Isabel. En calle San Juan, hacia el este de Milagros. En calle Starace, hacia el oeste de Milagros y adyacencias; Corralitos. De 10.45 a 14.45 h. Entre calles Solari, Prolongación Famatina, Lateral Norte del Acceso Este, Chacabuco y áreas adyacentes; Rodeo de la Cruz. De 9.30 a 13.30 h.
Luján
- En la Ruta Provincial N°15, entre el Río Mendoza y callejón Villanueva. En callejón Maldonado, entre Rutas Provincial N°15 y Nacional N°40, y zonas aledañas; Perdriel. De 8.45 a 12.45 h.
- En la Ruta Provincial N°15, hacia el sur de calle Lamadrid, y áreas adyacentes; Perdriel. De 10.15 a 13.50 h.
Maipú
- En calle Videla Aranda, entre Maza y René Favaloro. En calle Maza, entre Videla Aranda y Azcuénaga, y adyacencias; Lunlunta. De 14.30 a 18.30 h.
Lavalle
- En la Ruta Provincial N°34, entre Ruta Provincial N°24 y callejón Mocayar, y zonas aledañas; Villa Tulumaya. De 10.00 a 13.00 h.
- En calle General Acha, entre Arenales y Oyarzábal. En calle proyectada V174 y adyacencias; Colonia Italia. De 14.30 a 16.30 h.
- En la Ruta Provincial N°33, hacia el norte de Franciscone, y áreas adyacentes; Gustavo André. De 10.30 a 14.30 h.
Tunuyán
- En calle Reina, hacia el norte de Ruta Provincial N°92; Colonia Las Rosas. De 10.00 a 13.00 h.
- En la Ruta Provincial N°89, entre calle La Quebrada y Refugio de la Cruz; Los Chacayes. De 9.30 a 13.30 h.
San Carlos
- En calle Muzaber, entre Aguirre y Florida; Chilecito. De 9.15 a 13.15 h.
- En el Carril Casas Viejas, entre calles Capitán Cobos y Corsario Rojo. De 14.30 a 18.30 h.
San Rafael
- Entre calles Ortubia, Gaucho Rodríguez, Nuestra Señora de Luján y Nuestra Señora del Perpetuo Socorro; El Toledano. De 10.20 a 14.20 h.
- Entre calles Mouriño, La Severina, Vicente Morant y Ruta Nacional N°143; El Tropezón. De 15.15 a 19.15 h.
- En calle Zardini, entre Costa de las Vías y Las Vírgenes, y zonas aledañas; El Usillal. De 10.30 a 12.00 h.
- En la Ruta Nacional N°146, entre calles La Intendencia y El Monte; Cuadro Nacional. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Rivadavia, Moreno, Day y Lavalle. De 14.45 a 18.45 h.
- Entre calles El Libertador, Irene Curié, Balcarce y Las Margaritas. De 9.15 a 13.15 h.
Malargüe
- En la Ruta Provincial N°188, camino hacia Los Morados. En Puesto Rojas y en Ejército de Los Andes. De 10.00 a 13.45 h.