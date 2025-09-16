Atención: este miércoles habrá cortes de luz en Ciudad, Guaymallén y seis departamentos más
Según el cronograma publicado por Edemsa, habrá cortes de luz en varias zonas de Mendoza a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 17 de septiembre, además de especificar la franja de horarios en la que se producirán los mismos. Esto tiene que ver con tareas de mantenimiento preventivo que se realizan de manera periódica y mediante cronograma establecido.
Según lo publicado por la empresa, el servicio eléctrico se verá afectado en ocho departamentos: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo, Maipú, Lavalle, Tunuyán y San Rafael.
Cortes de luz programados para este miércoles 17/9
Ciudad
- En calle General Plantamura, en las cercanías de Boulogne Sur Mer. De 8.00 a 10.00 h.
Guaymallén
- En la intersección de calles Godoy Cruz y La Purísima y zonas Aledañas; Buena Nueva. De 17.00 a 19.00 h.
- Entre calles Silvano Rodríguez, Bolivia, Tomás Godoy Cruz, Ecuador y adyacencias; Villa Nueva. De 9.45 a 12.45 h.
Las Heras
- En la Ruta N°7, hacia el este del Campamento de Vialidad Nacional y zonas aledañas; Uspallata. De 11.00 a 15.00 h.
- En calle Las Lágrimas y adyacencias; Capdeville. De 9.00 a 13.00 h.
Luján
- Entre calles Lencinas, Alfredo Bufano, Richieri, Gascón y zonas aledañas. De 9.15 a 11.15 h.
- Entre calles Los Peralitos, Alelí, Mampú Lien, Viamonte y áreas adyacentes; Chacras de Coria. De 8.45 a 12.45 h.
- En calles Proyectadas J390 y J391, hacia el sur de El Remanso; Anchoris. De 14.30 a 18.30 h.
- Entre calles Bufano, Lencinas y Libertad. En el barrio Alto Luján II y zonas aledañas. De 11.30 a 13.30 h.
- En calle Los Aromos, hacia el este de Viamonte; Chacras de Coria. De 9.00 a 12.00 h.
Maipú
- En calle Rivadavia, entre Los Valencianos y Mina de Oro. En calles Santa Virginia y Mina de Oro, hacia el oeste de Rivadavia; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 13.00 h.
- En la Ruta Provincial N°14, entre calles Furlotti y Gardella. En calle Mercuri, hacia el norte de Ruta Provincial N°14. En calle Proyectada I374 y adyacencias; Barrancas. De 9.45 a 13.45 h.
Lavalle
- En la Ruta Provincial N°33, entre calles Rodríguez y Romero; Gustavo André. De 9.30 a 13.30 h.
Tunuyán
- En la intersección de calles Miguel Silva, Steindl y Quintana y adyacencias; Las Pintadas. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Las Pintadas, hacia el este de Steindl; Las Pintadas. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Aristóbulo del Valle, Democracia, Suárez y Julio Argentino Roca. De 14.30 a 18.30 h.
San Rafael
- Entre calles Arroyo, Quiroga, Ejército de Los Andes y callejón Mora; Rama Caída. De 8.40 a 12.40 h.
- Entre calles Ejército de Los Andes, Gutiérrez, La Bodega y callejón Agrario; Rama Caída. De 15.00 a 19.00 h.
- Entre calles Oliva, Jara, La Dormilona y Camino a Soitué; Jaime Prats. De 15.30 a 18.30 h.
- En calle Tiburcio Benegas, entre Los Nogales y Los Blancos; Cuadro Benegas. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Moreno, entre Sardi y Pedro Espasandín. De 12.30 a 16.30 h.