A sacar el paraguas: cuándo vuelven las lluvias a Mendoza

La llegada formal de la primavera se nota en las calles y en el termómetro. Mendoza empieza a dejar atrás el frío. Durante estos días se registran temperaturas en aumento y hacia el fin de semana la presencia de lluvias en la provincia.

Ese proceso se siente día a día. No es un salto brusco. Es una escalera que se sube peldaño a peldaño.

Hacia el cierre de la semana, el calor se vuelve protagonista. Las máximas apuntan a 29 °C. El contraste con los últimos meses es marcado. En ese contexto aparece una ventana de inestabilidad. Para el viernes 26 de septiembre, Meteored marca un 60 % de probabilidad de precipitaciones hacia las 18 hs. Un chaparrón en ese tramo del día podría cortar el calor, aunque sea por unas horas. También aportaría humedad al suelo.

Un dato que el arbolado urbano y los espacios verdes agradecen en esta época del año. No será un evento extendido, pero alcanza para ordenar la agenda: paraguas a mano si salís a esa hora y manejo prudente.

El avance primaveral se afianza la semana siguiente. El lunes 29 de septiembre llega como un hito térmico. Las marcas podrían tocar los 30 °C. Ese número confirma el cambio de estación en la provincia. No es solo una sensación: es una realidad en el termómetro. Sin embargo, el período no termina arriba del todo.

Hacia el final de la semana se proyecta un alivio suave. Un descenso de alrededor de 2 °C llevaría las máximas a 28 °C. Es un ajuste ligero, no un regreso al invierno. Sirve para ventilar la casa y regular el uso del aire acondicionado si ya empezó a funcionar.

El parte oficial: lluvias, viento del sur y nieve en cordillera

La Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza coincide con el escenario húmedo para el viernes 26-09-2025. El organismo anticipa nubosidad variable, ambiente inestable, lluvias y tormentas. El cambio térmico sería escaso. Se esperan vientos moderados a algo fuertes del sector sur.

contingencias

En alta montaña, la novedad es otra: se prevén nevadas. Para ese día, la proyección local ubica una máxima probable en 27 °C y una mínima en 12 °C. La combinación de viento sur y chaparrones puede complicar la visibilidad en rutas. Especial atención en accesos y travesías, sobre todo al atardecer. Si tenés que viajar, programá con tiempo, verificá el estado de los pasos y evitá maniobras bruscas.

El Servicio Meteorológico Nacional recuerda medidas simples que bajan riesgos. Evitar actividades al aire libre durante el episodio. No sacar la basura mientras llueve. Retirar objetos que bloqueen desagües y bocas de tormenta. Mantenerse alejado de cauces y zonas ribereñas.

Seguir la información oficial y tener lista una mochila básica: linterna, radio, documentos y teléfono. Son hábitos que parecen menores, pero marcan la diferencia cuando la lluvia aprieta. Si conducís, reducir la velocidad. Aumentar la distancia con el vehículo de adelante.

Cómo organizar la semana con pronóstico cambiante

La clave es planificar con flexibilidad. Las mañanas resultarán templadas. Las tardes, cálidas. Ideal para retomar rutinas al aire libre, siempre atentos a la franja del viernes por la tarde. Quienes entrenan o hacen trámites pueden adelantar tareas a la mañana.

Quienes trabajan en espacios abiertos deberían considerar pausas de hidratación y sombra. Para el lunes 29, el calor se hará sentir. Ropa liviana, protector solar y agua a mano. Si el pequeño descenso del final de la semana se confirma, será un buen momento para ventilar ambientes y ordenar hábitos de consumo eléctrico. En síntesis: la primavera ya marca el ritmo en Mendoza. Con calor, una chance de lluvia que corta la tarde del viernes y una montaña que, aun en septiembre, puede recibir nieve. Un combo clásico de esta región en estas fechas.