Impactante: fotos y videos del camión que transportaba carne y volcó en Acceso Este

El accidente ocurrió en Guaymallén, a la altura de Cañadita Alegre. El camión perdió su carga y provocó un gran caos de tránsito en el Acceso Este.

El camión frigorífico perdió la carga y generó un fuerte caos vehicular en Guaymallén.

Milagros Lostes/MDZ

Un camión que transportaba carne volcó este lunes cerca del mediodía en la lateral del Acceso Este, a la altura de Cañadita Alegre, en Guaymallén. El siniestro provocó un importante caos vehicular y generó preocupación entre los automovilistas que circulaban por la zona.

Una gran cantidad de efectivos policiales y de Bomberos se encuentran desplegados en la zona, trabajando para ordenar el tránsito y controlar la situación generada tras el vuelco.

Cómo fue el accidente

Volcó un camión cargado de carne

El hecho ocurrió pasadas las 11:30 cuando, según informaron fuentes policiales, el chofer del rodado perdió el dominio tras chocar con una camioneta utilitaria. El camión frigorífico terminó volcado sobre el puente de Cañadita Alegre y gran parte de la carga de carne quedó desparramada sobre la calzada.

El conductor quedó atrapado dentro de la cabina por algunos minutos, aunque pudo salir con la ayuda de personas que se acercaron a asistirlo. Afortunadamente, no sufrió heridas de gravedad.

Un camión volcó en el Acceso Este

Bomberos de Guaymallén trabajaron en el lugar debido a que el vehículo perdió combustible tras el vuelco. Mientras tanto, las autoridades recomendaron a los automovilistas evitar la zona y optar por caminos alternativos para circular, ya que el tránsito permaneció interrumpido durante varias horas.

Camión volcó en Acceso Este y Cañadita Alegre 1

Mirá las fotos del camión

DSC_2209
Tras el impacto, el rodado volcó sobre el puente de Cañadita Alegre y bloqueó la circulación.

WhatsApp Image 2025-09-22 at 12.24.47 PM (2)
Bomberos trabajan en el lugar por la pérdida de combustible del camión.

DSC_2205
El tránsito en el Acceso Este se vio interrumpido y recomiendan tomar vías alternativas.

WhatsApp Image 2025-09-22 at 12.40.44 PM
En pocos minutos llegó la policía y bomberos.

A las inmediaciones llegaron curiosos y curiosas. El chofer está a salvo.

WhatsApp Image 2025-09-22 at 1.21.07 PM
WhatsApp Image 2025-09-22 at 1.01.04 PM
Uniformados custodian la zona del accidente.

Camión volcó en Acceso Este y Cañadita Alegre 2

WhatsApp Image 2025-09-22 at 1.21.07 PM
Decenas de vecinos se acercaron al lugar del vuelco, mientras efectivos policiales custodian la zona para mantener el orden y evitar incidentes.

El punto del accidente

