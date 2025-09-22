Impactante: fotos y videos del camión que transportaba carne y volcó en Acceso Este

El accidente ocurrió en Guaymallén, a la altura de Cañadita Alegre. El camión perdió su carga y provocó un gran caos de tránsito en el Acceso Este.

El camión frigorífico perdió la carga y generó un fuerte caos vehicular en Guaymallén.

Un camión que transportaba carne volcó este lunes cerca del mediodía en la lateral del Acceso Este, a la altura de Cañadita Alegre, en Guaymallén. El siniestro provocó un importante caos vehicular y generó preocupación entre los automovilistas que circulaban por la zona.

Una gran cantidad de efectivos policiales y de Bomberos se encuentran desplegados en la zona, trabajando para ordenar el tránsito y controlar la situación generada tras el vuelco.

Cómo fue el accidente Volcó un camión cargado de carne

El hecho ocurrió pasadas las 11:30 cuando, según informaron fuentes policiales, el chofer del rodado perdió el dominio tras chocar con una camioneta utilitaria. El camión frigorífico terminó volcado sobre el puente de Cañadita Alegre y gran parte de la carga de carne quedó desparramada sobre la calzada.

El conductor quedó atrapado dentro de la cabina por algunos minutos, aunque pudo salir con la ayuda de personas que se acercaron a asistirlo. Afortunadamente, no sufrió heridas de gravedad.