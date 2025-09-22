Presenta:

Volcó un camión cargado de carne y hay caos en el Acceso Este

El hecho ocurrió pasadas las 11:30 en Acceso Este y Cañadita Alegre, de Guaymallén.

Vuelco Guaymallén

Un camión frigorífico volcó este lunes pasadas las 11:30 en la lateral del Acceso Este y Cañadita Alegre, en Guaymallén. El mismo llevaba carne y las medias res quedaron tiradas tras el vuelco. Hay caos en la zona y se recomienda a los conductores que usen otras alternativas.

Según fuentes policiales, el chofer perdió el dominio del vehículo y terminó volcando sobre Cañadita Alegre tapando todo el puente. El conductor quedó atrapado por un momento en el vehículo, pero con ayuda de personas que se acercaron pudo salir a los pocos minutos. Los Bomberos de Guaymallén se acercaron trabajaron en la zona, ya que el camión frigorífico había perdido combustible.

Un camión volcó en el Acceso Este

Noticia en desarrollo.

