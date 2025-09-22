Volcó un camión cargado de carne y hay caos en el Acceso Este

Un camión frigorífico volcó este lunes pasadas las 11:30 en la lateral del Acceso Este y Cañadita Alegre, en Guaymallén. El mismo llevaba carne y las medias res quedaron tiradas tras el vuelco. Hay caos en la zona y se recomienda a los conductores que usen otras alternativas.

Según fuentes policiales, el chofer perdió el dominio del vehículo y terminó volcando sobre Cañadita Alegre tapando todo el puente. El conductor quedó atrapado por un momento en el vehículo, pero con ayuda de personas que se acercaron pudo salir a los pocos minutos. Los Bomberos de Guaymallén se acercaron trabajaron en la zona, ya que el camión frigorífico había perdido combustible.