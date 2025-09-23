Pronóstico: así estará el tiempo este martes en Mendoza

Mendoza tendrá este martes un día estable, con cielo mayormente despejado y ascenso de la temperatura. La mínima será de 7° y la máxima de 24°.

Mendoza disfrutará este martes de un clima estable y primaveral. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica tiempo bueno, con ascenso de la temperatura y vientos leves a moderados del sector sur. La mínima será de 7° y la máxima alcanzará los 24°.

En la cordillera, las condiciones se mantendrán poco nubosas y sin inestabilidad.

La primavera comienza a sentirse en Mendoza Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ El resto de la semana presentará condiciones variadas, con jornadas cálidas, posibles tormentas y nevadas en la cordillera hacia el viernes. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Cómo seguirá el tiempo en la semana El miércoles 24 se mantendrá el buen tiempo, con una mínima de 9° y máxima de 26°, acompañadas por vientos leves a moderados del noreste y cielo poco nuboso en cordillera. Durante el jueves 25 continuará el ascenso térmico, con temperaturas que llegarán a los 27° de máxima y 11° de mínima. El cielo estará algo nublado y en la cordillera podrían registrarse condiciones inestables.

El viernes 26 traerá nubosidad variable e inestabilidad. Se anticipan lluvias y tormentas, con poco cambio en las marcas térmicas (mínima de 12° y máxima de 27°), además de nevadas en la zona cordillerana.