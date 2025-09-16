Alerta por viento Zonda para este miércoles y jueves: qué zonas de Mendoza se verán afectadas

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este miércoles 17 de septiembre una jornada con poco cambio de la temperatura, nubosidad variable y vientos moderados del sur. La mínima será de 13ºC y la máxima de 28ºC. Además, se anticipa la concurrencia de viento Zonda en algunas zonas de la provincia.

Este fenómeno se hará presente desde las 13 hasta las 19 en cordillera sur y sur de Malargüe, con intensidad débil. En el resto de Mendoza habrá “viento calmo”.

Para el jueves 18 hay también alerta por viento Zonda desde las 11 en cordillera sur, extendiéndose a Malargüe y sur de Malargüe desde las 13, con velocidades promedio de 40 km/h. También afectaría el Valle de Uspallata con menor intensidad. Se prolongaría hasta las 22.

El cielo estará despejado durante el día en el llano y alta montaña. También hay probabilidad de tormentas con lluvias moderadas en San Rafael y General Alvear desde la noche hacia la madrugada del viernes.

pronóstico miércoles El pronóstico para los próximos días en Mendoza. Contingencias Climáticas

Recién el viernes desciende la temperatura, con ingreso de vientos desde el sector sur; además se indica la probabilidad de tormentas aisladas e inestabilidad en la cordillera.