Alerta amarilla por el Zonda en Mendoza: qué dice el pronóstico para este sábado

Este sábado, Mendoza tendrá una jornada marcada por un ascenso de la temperatura y condiciones de viento que podrían complicar el panorama en algunas zonas. Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, se espera poca nubosidad, vientos moderados del sudeste y la presencia de viento Zonda en precordillera y Malargüe. En la zona cordillerana, el cielo estará poco nuboso.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también emitió una alerta amarilla por viento Zonda. La imagen oficial advierte por ráfagas intensas en áreas de montaña. En el Gran Mendoza también hay alerta amarilla para la noche, se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas en ascenso.

La alerta señala de "el área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 30 y 45 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h. A partir de la tarde del sábado 13 de septiembre se espera que los vientos roten al sector sur con velocidades entre 30 y 40 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h".

pronostico zonda

Temperaturas y viento Zonda: qué esperar en cada tramo del día La temperatura mínima será de 10°C y la máxima alcanzará los 26°C, con variaciones según el momento del día. Por la mañana, se espera cielo nublado y viento del sudeste con ráfagas de 42 a 50 km/h. Por la tarde, el cielo estará parcialmente soleado, y hacia la noche se intensificará el viento, con dirección oeste y velocidades similares.