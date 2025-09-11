Pronóstico para este viernes en Mendoza: sube la temperatura, a la espera del viento Zonda

Se anuncia ascenso de la temperatura para este viernes y sábado.

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas detalló las condiciones meteorológicas para los próximos días en Mendoza, con el calor como protagonista y a la espera del Zonda. Para este viernes 12 de septiembre se anuncia “tiempo bueno” con ascenso de la temperatura: la mínima será de 10ºC y la máxima de 25ºC.

El tiempo este viernes 12/9 en Mendoza Viento: circulación leve de norte a sur desde las 10 hasta las 22 en toda la provincia. En zona de La Paz, el viento podría continuar hasta la madrugada del sábado.

Nubosidad: cielo despejado durante el día. A partir de las 22, seminubosidad únicamente en la zona Sur.

cielo despejado durante el día. A partir de las 22, seminubosidad únicamente en la zona Sur. Alta Montaña: cielo despejado. Seminubosidad en zona Sur desde las 14.

Pronóstico para los próximos días Para el sábado se anticipa viento Zonda en algunas zonas de la provincia. Se espera que tenga una intensidad “de leve a moderada” en la precordillera sur, sur de Malargüe y Malargüe desde las 10 hasta las 17 hs. Luego se anuncia el ingreso de viento sur. Para tener en cuenta, en el llano la máxima podría llegar a los 28ºC.

pronóstico viernes El pronóstico para los próximos días en Mendoza. Contingencias Climáticas