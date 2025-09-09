Continúa el alerta por Zonda: qué zonas de Mendoza se verán afectadas este miércoles, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una advertencia para este miércoles 10 de septiembre por viento Zonda en ciertas zonas de Mendoza , con ráfagas que podrían superar los 70 Km/h.

El alerta se mantiene durante la noche del martes y la madrugada del miércoles en Malargüe. Al amanecer se espera que llegue a San Rafael, el Valle de Uco, Potrerillos, Uspallata y con probabilidades de extenderse al Gran Mendoza.

“El área podrá ser afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h de manera puntual.”, indicaron desde el SMN.

Luego se anuncia el ingreso del viento sur desde las 9 en el sur provincial , llegando a las 11 al Gran Mendoza, con velocidades promedio de 45-50 Km/h, con ráfagas superiores en zona Este y Alvear. Este viento neutralizará el Zonda desde el mediodía y persistirá hasta las 21:00-22:00.

El tiempo en alta montaña

Se anuncia mal tiempo al amanecer con nevadas en sector Sur, extendiéndose hacia zona central con menor intensidad hasta media mañana. Tendencia a despejar desde el mediodía.

Pronóstico para los próximos días en Mendoza

Este miércoles la mínima esperada es de 10ºC y la máxima de 22ºC. Para el jueves se anuncia una jornada con poco cambio de la temperatura: 10ºC y 23ºC, según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas.

pronóstico miércoles El pronóstico para los próximos días en Mendoza. Contingencias Climáticas

El viernes continuará ascendiendo la temperatura, tendencia que se mantendrá en el inicio del fin de semana.