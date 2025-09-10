Polonia en máxima alerta tras violaciones de su espacio aéreo por drones rusos

El Mando Operativo confirmó que los sistemas de defensa aérea alcanzaron el máximo nivel de alerta tras ataques rusos en Ucrania.

El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas de Polonia informó este miércoles que su espacio aéreo se encuentra bajo “el nivel máximo de alerta”, luego de detectar nuevas amenazas derivadas de los ataques aéreos masivos lanzados por Rusia contra Ucrania.

A través de su cuenta oficial en X, el organismo señaló que “aviones polacos y aliados operan en nuestro espacio aéreo, y los sistemas terrestres de defensa aérea y reconocimiento por radar han alcanzado el nivel máximo de alerta”. La publicación agregó que el territorio polaco fue “repetidamente violado por objetos tipo drones”, presuntamente lanzados desde la Federación Rusa hacia objetivos ucranianos durante la noche del martes.

Fuerzas Armadas polacas anuncian "máximo nivel de alerta" Las autoridades detallaron que las zonas más expuestas se encuentran en las provincias orientales de Podlaquia, Mazovia y Lublin. Por este motivo, hicieron un llamado a la población civil a “quedarse en casa” mientras se desarrollan las operaciones de control y seguridad.

El Comandante Operacional de las Fuerzas Armadas Polacas confirmó que, como parte de la respuesta, “ha activado todos los procedimientos necesarios” y que “se han desplegado armas y personal para localizar los objetos derribados”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaNews24/status/1965593928532402378&partner=&hide_thread=false | AHORA: Declaración del Comando Operacional de las Fuerzas Armadas de Polonia confirmando que drones rusos han cruzado a Polonia:



“Atención, durante el ataque de hoy por parte de la Federación Rusa contra objetos ubicados en territorio ucraniano, nuestro espacio aéreo fue… pic.twitter.com/1GiLCxs8hN — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 10, 2025