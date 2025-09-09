Polonia cerrará su frontera con Bielorrusia, país que hará maniobras militares con Rusia

Polonia tomará una drástica medida y cerrará por completo su frontera con Bielorrusia ante las maniobras militares conjuntas con Rusia.

La frontera entre Polonia y Bielorrusia está militarizada y será cerrada. Foto: Efe.

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha anunciado que la frontera con Bielorrusia quedará completamente cerrada a partir del jueves por la noche por razones de "seguridad nacional", ante las ejercicios militares que se organizarán en el país vecino y en las que participarán efectivos tanto bielorrusos como de Rusia.

Tusk, que ha recordado también la reciente detención por supuesto espionaje de un ciudadano de Polonia en el país vecino, ha explicado que la medida afectará a todos los cruces que aún permanecen abiertos, entre ellos las conexiones ferroviarias, según la agencia de noticias oficial polaca PAP.

El primer ministro de Polonia no ha especificado la duración exacta del cierre, si bien las maniobras Zapad organizadas por Rusia y Bielorrusia comenzarán el viernes, 12 de septiembre, y se prolongarán hasta el martes siguiente, día 16.

Bielorrusia tropas Las tropas de Bielorrusia vienen preparándose desde hace años para una posible contienda. Foto: Efe. Bielorrusia tiene un fuerte aliado en Rusia y se prepara para una posible contienda. Foto: Efe. EFE