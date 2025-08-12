Rusia y Bielorrusia realizarán nuevos ejercicios militares, desafiando a Occidente

Rusia y Bielorrusia han anunciado para las próximas semanas unos nuevos ejercicios militares, ante "una posible agresión".

Bielorrusia tiene un fuerte aliado en Rusia y se prepara para una posible contienda. Foto: Efe.

Las Fuerzas Armadas de Rusia y de Bielorrusia llevarán a cabo a mediados de septiembre nuevas ejercicios militares conjuntas, con el objetivo de que las tropas de ambos países puedan estar preparadas "en caso de una posible agresión", ha anunciado este martes el Gobierno bielorruso.

Este nuevo simulacro, bautizado como Zapad-2025, se desarrollará del 12 al 15 de septiembre y enlaza con una práctica de colaboración militar entre los dos países, vecinos y aliados.

El responsable del Departamento de Cooperación Militar bielorruso, Valeri Revenko, ha resaltado que se trata de unos ejercicios militares organizados cada dos años y que este año las tareas de coordinación recaerán del lado de Bielorrusia, informa la agencia de noticias oficial BelTA.