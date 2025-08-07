La OTAN en alerta por un "incidente" con dron de Bielorrusia

El aparato habría ingresado desde Bielorrusia y transportaba una carga explosiva. El hecho se produjo el 28 de julio y generó una respuesta inmediata de las autoridades de la OTAN y Lituania.

La OTAN es la fuerza bélica más poderosa del mundo y se afianza en la Unión Europea. Foto: Nato.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) advirtió a Lituania que se toma “muy en serio” la incursión aérea registrada el 28 de julio, cuando un dron con explosivos cruzó desde Bielorrusia e impactó en una base militar lituana. La Alianza subrayó su compromiso con la defensa del territorio de sus miembros y reiteró su estado de alerta ante posibles amenazas.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, conversó con el ministro de Exteriores lituano, Kestutis Budrys, tras confirmarse que el dron accidentado en una zona de entrenamiento militar contenía unos dos kilogramos de explosivos. “La OTAN se toma estos incidentes muy en serio. Permanecemos vigilantes y preparados para defender cada centímetro de territorio OTAN”, expresó una portavoz de la organización a través de redes sociales.

La OTAN se declara "vigilante y lista para defenderse" Según reportes de la radiotelevisión pública LRT, el dron fue avistado en vuelo desde Bielorrusia el 28 de julio, pero recién se detectó su caída el viernes siguiente, dentro de un área militar próxima a la ciudad de Jonava, a unos 150 kilómetros de la frontera. Las autoridades señalaron que el artefacto habría sobrevolado Vilna y se habría aproximado a Kaunas, la segunda ciudad más importante del país.

Los drones militares, fundamentales en esta guerra. Foto: Efe. Militares lituanos inspeccionaron la zona donde cayó un dron con explosivos, en una base cercana a Jonava, tras una presunta incursión aérea desde Bielorrusia. EFE La fiscal general de Lituania, Nida Grunskien, confirmó en conferencia de prensa que “el examen del dron reveló que transportaba una carga explosiva, que fue neutralizada con éxito in situ por especialistas de las Fuerzas Armadas de Lituania”.

Las primeras investigaciones apuntaron a que la aeronave no tripulada, de forma delta, había sido lanzada desde Rusia con destino a Ucrania, aunque se habría desviado por las contramedidas defensivas ucranianas. Por su apariencia, el dron guarda similitudes con modelos Shahed, de fabricación iraní, empleados por Rusia con cargas de hasta 50 kilos de explosivos, y con los drones Gerbera, utilizados como señuelos para confundir sistemas antiaéreos.