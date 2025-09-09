Hamás se atribuyó el atentado terrorista en Jerusalén donde murió la mujer argentina

Las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás , se atribuyó hoy el atentado terrorista de este lunes en Jerusalén . En el tiroteo, que fue contra una parada de colectivo, murieron seis personas, entre ellas una argentina.

En un mensaje compartido en sus canales, Hamás dijo que el ataque demuestra que todos los "intentos fallidos de secar las fuentes de la resistencia" por parte de Israel solo tendrán como resultado "el derramamiento de sangre" de soldados y "colonos criminales".

Asimismo, según las Brigadas Al Qasam, los intentos de Israel de generar un "estado de disuasión" a través del castigo colectivo no están funcionando. "Estos intentos miserables solo servirán como mecha para una explosión general", advirtió el grupo islamista.

El hecho ocurrió el lunes, cuando dos palestinos de Cisjordania ocupada abrieron fuego contra una parada de colectivo. El ataque dejó más de cinco personas gravemente heridas y seis personas muertas, entre ellas una argentina identificada como Sarah Mendelson .

El episodio fue cerca de dos asentamientos israelíes en Jerusalén Este, parte de la ciudad anexionada oficialmente en 1980 por las autoridades israelíes, en una decisión no reconocida por la ONU.

Ambos atacantes fueron abatidos en el lugar de los hechos por un soldado fuera de servicio y un civil armado. Tras el suceso, el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir, dijo que había ordenado un "cierre total" de la localidad de la que provenían ambos atacantes.

Por otro lado, este martes, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció que revocará los permisos de trabajo a los residentes de la zona de la que provenían ambos palestinos y demolerá los edificios considerados "ilegales" por Israel.