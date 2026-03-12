Vínculos con ISIS y exmilitar: quién era el autor del tiroteo en una universidad de Virginia

El hombre que abrió fuego en la Universidad Old Dominion había sido condenado por intentar brindar apoyo material a ISIS y había salido de prisión en 2024.

Un atentado conmocionó este jueves a la localidad de Virginia, en Estados Unidos, después de que un hombre protagonizara un tiroteo en la Universidad Old Dominion. Allí, dos personas resultaron heridas y otra murió tras el ataque, además del tirador, que fue identificado como Mohamed Bailor Jalloh, de 36 años.

El tiroteo se produjo aproximadamente a las 10:49 de la mañana en Constant Hall, uno de los edificios del campus ubicado en Norfolk, Virginia, donde la universidad emitió una alerta de emergencia tras los disparos. Según trascendió, el hombre era un ex miembro de la Guardia Nacional del Ejército y aún se desconoce el motivo del tiroteo y si tuvo o no un vínculo con un atentado terrorista.

Atentando universidad Virgnia X Según informó el jefe de policía de la universidad, Garrett Shelton, dos víctimas fueron trasladadas a un hospital y se encontraban estables. Una tercera persona acudió por sus propios medios a recibir atención médica. Finalmente, una de ellas murió producto de las heridas, aunque no se conoció la identidad de la misma.

Quién era el hombre a cargo del tiroteo en la universidad Las autoridades identificaron a Mohamed Bailor Jalloh, nacido en Sierra Leona y residente de Sterling, Virginia, como el hombre que atacó este jueves por la mañana el campus de la Universidad Old Dominion. Horas más tarde confirmaron que había sido condenado años atrás por intentar brindar apoyo material al grupo terrorista ISIS.