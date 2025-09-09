El Gobierno de Estados Unidos y la carta de felicitación de Donald Trump a Jeffrey Esptein

La Casa Blanca ha tachado de "falsa" este lunes la tarjeta de felicitación de cumpleaños dirigida en 2003 por el presidente de Estados Unidos , Donald Trump , al fallecido multimillonario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein , un documento publicado horas antes por los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes y que Trump negaba que existiera.

"Toda esta historia de la 'tarjeta de cumpleaños' es falsa. Como he dicho desde el principio, está muy claro que el presidente Trump no dibujó esta imagen ni la firmó", ha publicado en la red social X la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que ha advertido de que el mandatario de Estados Unidos emprenderá acciones legales.

A ella se ha sumado el subjefe del gabinete de la Casa Blanca, Taylor Budowich, quien, a través de la misma red social, ha tildado de "difamación" un artículo del 'Wall Street Journal' con un análisis de la tarjeta de felicitación, que el diario atribuye a Trump .

Ante ello, Budowich ha afirmado que es "hora de que News Corp abra la chequera", en alusión a una posible demanda del presidente estadounidense contra la empresa propietaria de este diario, al que ya demandó en julio por 20.000 millones de dólares (cerca de 17.000 millones de euros) después de que informase de la existencia del documento que ha emergido ahora.

Donald Trump y su famosa foto junto a Jeffrey Epstein y las parejas de ambos, en una fiesta en Estados Unidos. Foto Archivo

Estados Unidos y la firma de Donald Trump

Budowich ha publicado además las imágenes de cuatro documentos del año 2024 con una firma de Trump que difiere de la reflejada en la tarjeta de felicitación. No obstante, el corresponsal en la Casa Blanca del diario británico 'Independent', Andrew Feinberg, ha difundido en X dos misivas firmadas por el ahora presidente de Estados Unidos en 1995 y 1999 donde su rúbrica es, en cambio, muy similar a la del controvertido documento.

Paralelamente, el activista y abogado George Conway y el presentador y comentarista deportivo Keith Olbermann han hecho públicas sendas cartas enviadas por Trump a ellos mismos en 2006 y 2014, respectivamente, donde la firma del inquilino de la Casa Blanca vuelve a coincidir con la de la tarjeta de felicitación dirigida a Epstein.

Horas antes, los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaban el discutido documento, instando a la Administración Trump a "publicar los archivos".

Los vínculos con Jeffrey Epstein

El documento, que está firmado por el propio Trump e incluye un perfil femenino, ha sido entregado junto a otra documentación a la Comisión del Congreso e inmediatamente publicado en redes sociales por los congresistas demócratas.

Esta entrega es resultado de un requerimiento de la Comisión, presidida por el republicano James Comer, y no incluye la supuesta "lista de clientes" que se especula también incluiría a Trump. El presidente ha pedido cerrar esta investigación en lo que ha considerado en distintas ocasiones como un intento de desestabilizar al Gobierno, pero ha sufrido presiones dentro de sus propias filas para que se publique toda la información relativa al caso.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó incluso a codearse con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra --el hijo de Isabel II--, Bill Clinton o el propio Donald Trump, fue descubierto ahorcado en su celda. Dpa