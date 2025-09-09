Una rehén argentina liberada por Hamás pidió el fin de la guerra y la liberación de los secuestrados

La argentina-israelí Ofelia Roitman , que en pocas semanas cumplirá 80 años, pidió este martes “el fin de la guerra” y la liberación de los 48 rehenes que continúan secuestrados por Hamás desde el 7 de octubre de 2023. La mujer, que vivió cuatro décadas en el kibutz Nir Oz, fue liberada tras 53 días en condiciones inhumanas.

El relato de Ofelia estremece: “Estuve encerrada en una pieza a oscuras, sin saber si era de día o de noche. Me daban de comer dos veces por semana y media botella de agua por día. Pensaba que no saldría con vida”.

El 7 de octubre de 2023, milicianos de Hamás irrumpieron en su casa del kibutz Nir Oz, la sacaron del búnker a los tiros y la llevaron herida a Gaza en un tractor. Durante más de siete semanas permaneció aislada y debilitada, hasta su liberación en un acuerdo parcial de intercambio de rehenes.

En los primeros meses tras el ataque , Ofelia se convirtió en emblema del pedido internacional por la liberación de los secuestrados. Su sobrino, el relator argentino Hernán Féler, la mencionaba en cada transmisión deportiva, logrando que su historia recorriera el mundo. Así, pasó a ser reconocida como “la tía de todos”.

Hoy, a menos de un mes de cumplirse dos años del ataque, Ofelia sigue levantando su voz para recordar que 48 personas aún permanecen en cautiverio, muchas de ellas en estado crítico de salud.

La situación actual de los rehenes

Hamás, considerado grupo terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, difundió recientemente un video mostrando a dos cautivos vivos, en lo que Israel denuncia como parte de una campaña de guerra psicológica. El material fue divulgado pocas horas después de que el ejército israelí informara que ya controla el 40% de Ciudad de Gaza tras semanas de combates.

De los 251 secuestrados inicialmente, aún 48 permanecen en manos de Hamás. Sobre ellos, Ofelia alertó: “Si la guerra no termina, será muy tarde. Muchos están enfermos, otros desahuciados”.

Ofelia Roitman: “Creo en la paz”

Lejos de quedarse en silencio, Ofelia decidió contar su experiencia para visibilizar el sufrimiento de las víctimas y de sus familias. Hoy colabora con padres e hijos de los cautivos que esperan el regreso de sus seres queridos.

“En la guerra hay dos enemigos, y esos enemigos tienen que sentarse en una mesa y hacer un programa de paz. Con ayuda de otros países, con ayuda nuestra. El pueblo de Israel pide lo mismo que yo. Nadie quiere que la guerra siga. La guerra tiene que terminar”, expresó con firmeza.

Claves del testimonio de Ofelia Roitman