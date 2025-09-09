Cómo quedó el auto del jockey que asesinó a sus dos hijos en Uruguay

El auto BYD F0 rojo de Andrés Morosini Rechoppa (28) fue hallado sumergido entre 4 y 5 metros en el arroyo Don Esteban.

Los restos de los tres fueron hallados en el interior del vehículo.

Un doble filicidio mantiene en vilo a Uruguay. Un jockey de 28 años era buscado por la Policía desde el miércoles pasado, luego de que la madre de los dos menores denunció que los había secuestrado. El viernes, los cuerpos de Alfonsina (2) y Francisco (6) fueron hallados en un auto, en el fondo de un arroyo.

Video: así retiraron el auto del jockey que asesinó a sus hijos Así retiraron el auto del jockey que asesinó a sus hijos

Cómo quedó el auto del jockey El auto BYD F0 rojo de Andrés Morosini Rechoppa (28) fue hallado sumergido entre 4 y 5 metros en el arroyo Don Esteban, ubicado en el kilómetro 58 de la ruta 20. Producto del impacto, el frente del vehículo quedó destrozado. Además, en el interior, un buzo encontró los restos de las víctimas. Los menores se encontraban en los asientos traseros, mientras que su padre en el asiento del conductor.

Ante el aberrante hallazgo, los cuerpos fueron trasladados a la morgue de Young, mientras que el vehículo fue removido del agua por un tractor. En el operativo participaron drones, un helicóptero, buzos, perros del plantel K9 de Río Negro, Soriano y Montevideo, y decenas de policías.

Quién era el hombre que asesinó a sus hijos Morosini trabajaba en la construcción y era un apasionado de las carreras de caballos. Según trascendió, competía como jockey en la ciudad de Mercedes. Sin embargo, desde el ambiente del turf lo describen como “complicado y rebelde a nivel profesional”. Aparentemente, el hombre de 28 años había sido suspendido de las competencias por un año por problemas de conducta.