Cómo quedó el auto del jockey que asesinó a sus dos hijos en Uruguay
El auto BYD F0 rojo de Andrés Morosini Rechoppa (28) fue hallado sumergido entre 4 y 5 metros en el arroyo Don Esteban.
Un doble filicidio mantiene en vilo a Uruguay. Un jockey de 28 años era buscado por la Policía desde el miércoles pasado, luego de que la madre de los dos menores denunció que los había secuestrado. El viernes, los cuerpos de Alfonsina (2) y Francisco (6) fueron hallados en un auto, en el fondo de un arroyo.
Video: así retiraron el auto del jockey que asesinó a sus hijos
Cómo quedó el auto del jockey
El auto BYD F0 rojo de Andrés Morosini Rechoppa (28) fue hallado sumergido entre 4 y 5 metros en el arroyo Don Esteban, ubicado en el kilómetro 58 de la ruta 20. Producto del impacto, el frente del vehículo quedó destrozado. Además, en el interior, un buzo encontró los restos de las víctimas. Los menores se encontraban en los asientos traseros, mientras que su padre en el asiento del conductor.
Ante el aberrante hallazgo, los cuerpos fueron trasladados a la morgue de Young, mientras que el vehículo fue removido del agua por un tractor. En el operativo participaron drones, un helicóptero, buzos, perros del plantel K9 de Río Negro, Soriano y Montevideo, y decenas de policías.
Quién era el hombre que asesinó a sus hijos
Morosini trabajaba en la construcción y era un apasionado de las carreras de caballos. Según trascendió, competía como jockey en la ciudad de Mercedes. Sin embargo, desde el ambiente del turf lo describen como “complicado y rebelde a nivel profesional”. Aparentemente, el hombre de 28 años había sido suspendido de las competencias por un año por problemas de conducta.
Además, Morosini tenía medidas cautelares y contaba con antecedentes penales. Cinco días antes del aberrante hallazgo, su ex lo había denunciado por violencia. Por lo tanto, la Justicia le prohibió acercarse a menos de 50 metros, pero no impuso restricciones con los menores y tampoco le colocó tobillera electrónica.
Según trascendió, días antes del terrible hecho, Morosini intentó ahorcarse en el stud del hipódromo de la ciudad. Sin embargo, sus compañeros lograron rescatarlo antes de que se quitase la vida.