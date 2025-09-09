Se filtraron los escabrosos resultados de las pericias del doble filicidio que conmocionó a Uruguay

Los menores fueron hallados dentro de un auto en el fondo del arroyo Don Esteban. La fiscal Paula Goyeni está a cargo de la causa.

Un doble filicidio mantiene en vilo a Uruguay. Un jockey de 28 años era buscado por la Policía desde el miércoles pasado, luego de que la madre de los dos menores denunciara que los había secuestrado. El viernes, los cuerpos de Alfonsina (2) y Francisco (6) fueron hallados en un auto, en el fondo de un arroyo.

En las últimas horas, se conocieron los primeros resultados de las pericias sobre el doble filicidio. Según trascendió, no se registraron signos de violencia antes del impacto contra el arroyo. Además, los investigadores detallaron que el vehículo se hundió rápidamente y que los menores no tenían puesto el cinturón de seguridad.

Cómo fueron las últimas horas del jockey que asesinó a sus hijos Dos días antes del trágico final, Andrés Morosini Rechoppa (28) aprovechó un paro gremial y se fue antes de la obra en la que trabajaba. Morosini fue hasta la casa de su expareja, Micaela Ramos, discutió con ella, la amenazó y se llevó a sus hijos por la fuerza.

Dos días después, cuando se enteró que la Policía lo buscaba, Morosini se lanzó a más de 120 kilómetros por hora contra el arroyo Don Esteban. Según trascendió, el hombre conocía la zona en la que asesinó a sus hijos, ya que había trabajado en la construcción del puente.