"Complicado y rebelde": quién era el hombre que secuestró y asesinó a sus hijos en Uruguay

Los menores fueron hallados dentro de un auto en el fondo del arroyo Don Esteban. La fiscal Paula Goyeni investiga el filicidio que mantiene en vilo a Uruguay.

Un doble filicidio mantiene en vilo a Uruguay. Un hombre de 28 años era buscado por la Policía desde el miércoles pasado, luego de que la madre de los dos menores denunció que los había secuestrado. El viernes, los cuerpos de los chicos fueron hallados en un auto, en el fondo de un arroyo.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Alfonsina (2) y Francisco (6). Los restos de los menores fueron hallados por la Policía uruguaya dentro de un auto en el fondo del arroyo Don Esteban. A su vez, los efectivos hallaron el cadáver del padre de los menores.

Quién era el hombre que asesinó a sus hijos Se trata de Andrés Morosini Rechoppa, quien trabajaba en la construcción y era un apasionado de las carreras de caballos. Según trascendió, competía como jockey en la ciudad de Mercedes. Cuando era chico se crió cerca del Hipódromo Viera y Benavidez, por lo que estuvo vinculado con el turf desde pequeño.

Sin embargo, desde el ambiente del turf lo describen como “complicado y rebelde a nivel profesional”. Aparentemente, el hombre de 28 años había sido suspendido de las competencias por un año por problemas de conducta.

Filicidio Uruguay Dentro del auto también hallaron el cadáver de Andrés Morosini Rechoppa, padre de los menores. X