Alerta por fuertes ráfagas de viento: cuáles serán las zonas de Mendoza afectadas
Según el Servicio Meteorológico Nacional las ráfagas de viento en Mendoza pueden llegar a los 50 km/h y los 100 km/h en la zona cordillerana alta.
El viento no da tregua en Mendoza y ahora se sumó el viento oeste al conocido Zonda. Ante la intensidad de las ráfagas, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarilla. Hoy suspendieron las clases en Malargüe por el fenómeno.
La advertencia de Defensa Civil por el viento
Desde Defensa Civil lanzaron una advertencia a la población por el viento en Mendoza. "Continúa la condición de viento Zonda durante la noche y madrugada del día miércoles en Malargüe. También viento oeste en toda la cordillera provincial y precordillera de Las Heras y Luján de Cuyo", explicaron en un comunicado oficial.
Además, apoyaron la información con el alerta amarillo del Servicio Meteorológico Nacional donde se ve claramente la zona afectada: Malargüe y la zona cordillerana de Valle de Uco, Luján de Cuyo y Las Heras.
Alerta amarillo por viento
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó esta tarde un alerta amarillo por viento en Mendoza. "El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos", informaron.
Para el miércoles el alerta continúa y se extenderá a toda la provincia. "En el resto del área se prevé durante el día miércoles 10 un cambio del viento al sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h", indicaron desde el organismo nacional.