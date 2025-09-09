Alerta por fuertes ráfagas de viento: cuáles serán las zonas de Mendoza afectadas

Según el Servicio Meteorológico Nacional las ráfagas de viento en Mendoza pueden llegar a los 50 km/h y los 100 km/h en la zona cordillerana alta.

avenida libertador parque general san martin (3).JPG El miércoles el viento se sentirá en toda la provincia. ALF PONCE MERCADO / MDZ

La advertencia de Defensa Civil por el viento Desde Defensa Civil lanzaron una advertencia a la población por el viento en Mendoza. "Continúa la condición de viento Zonda durante la noche y madrugada del día miércoles en Malargüe. También viento oeste en toda la cordillera provincial y precordillera de Las Heras y Luján de Cuyo", explicaron en un comunicado oficial.

Además, apoyaron la información con el alerta amarillo del Servicio Meteorológico Nacional donde se ve claramente la zona afectada: Malargüe y la zona cordillerana de Valle de Uco, Luján de Cuyo y Las Heras.

Alerta amarillo por viento El Servicio Meteorológico Nacional lanzó esta tarde un alerta amarillo por viento en Mendoza. "El área cordillerana será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos", informaron.