Martes soleado en Mendoza, pero con alerta por viento Zonda en el sur provincia

Los días templados continúan en Mendoza y este martes 9 de septiembre no será la excepción. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que en el Gran Mendoza se espera una jornada estable y soleada, con temperaturas que oscilarán entre los 8° de mínima y los 24° de máxima, sin alertas meteorológicas vigentes.

La situación será distinta en el sur provincial, especialmente en zonas de Malargüe, donde rige una alerta amarilla por viento Zonda. El fenómeno se hará sentir desde la tarde, con ráfagas de entre 40 y 60 km/h que podrían superar los 70 km/h de manera puntual. “El área podrá ser afectada por viento Zonda con velocidades estimadas entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h de manera puntual. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy bajas”, advirtió el organismo.

viento zonda cortes de luz electricidad (1).JPG En Malargüe y zonas del sur provincial se emitió una alerta amarilla por viento Zonda, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Lo que viene para Mendoza El miércoles 10 de septiembre marcará un cambio de escenario. Se prevé el ingreso de un frente frío con viento sur intenso, con ráfagas de entre 45 y 50 km/h desde las 9 de la mañana en la zona sur, lo que provocará un descenso de la temperatura en toda la provincia. El día se presentará con nubosidad variable, una mínima de 11° y una máxima de 21°. El jueves 11 será el más fresco de la semana, con una mínima de 4° y una máxima de 16°, acompañado por cielo despejado y aire más frío.