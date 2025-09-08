OSDE acompaña una masterclass sobre liderazgo humanista en Mendoza

La clase será dictada por el especialista en liderazgo Jordi Alemany el próximo 10 de septiembre en el Hilton Mendoza. La actividad propone una mirada reflexiva sobre el rol del liderazgo auténtico y coherente.

La empresa de medicina prepaga OSDE anunció su respaldo a la masterclass sobre liderazgo humanista que ofrecerá el especialista Jordi Alemany el miércoles 10 de septiembre en el Hilton Mendoza Hotel. La actividad es organizada por la consultora Human Spirals y propone una reflexión en torno al concepto de liderazgo imperfecto, con eje en la empatía, la autenticidad y la coherencia.

El evento se desarrollará de 9 a 12 horas en el hotel ubicado en Lateral Norte del Acceso Este 3292, en la ciudad de Mendoza. Las entradas pueden adquirirse a través del portal Entradaweb, y los socios de OSDE podrán acceder a descuentos exclusivos mediante el programa de beneficios Más OSDE.

La participación de OSDE se enmarca en una estrategia institucional orientada a respaldar iniciativas que promuevan el bienestar integral. La compañía sostiene que el bienestar no se limita a la ausencia de enfermedad, sino que incluye también el desarrollo de vínculos humanos auténticos y entornos laborales saludables. En esa línea, destaca la importancia de generar espacios de reflexión que aborden el crecimiento personal y profesional desde una perspectiva colectiva.

La masterclass estará a cargo de Jordi Alemany, consultor especializado en liderazgo organizacional y conferencista internacional. El enfoque propuesto para esta jornada se centra en el liderazgo humanista, definido como una práctica basada en el reconocimiento de las emociones, la conexión genuina con los equipos y la capacidad de tomar decisiones alineadas con valores personales.

Según lo difundido por OSDE, el objetivo de la clase será proporcionar herramientas que permitan a los participantes repensar su rol como líderes dentro de organizaciones complejas y contextos cambiantes. El evento está dirigido a profesionales de diferentes sectores, especialmente a quienes ocupan posiciones de liderazgo o gestión de equipos.