Cuánto cobran por hora y por mes las empleadas domésticas en septiembre

Desde este mes rigen las nuevas escalas salariales para las empleadas domésticas de todo el país, tras el último tramo de actualización acordado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. Se trata de un nuevo aumento para septiembre que se agrega a la suma fija que ya perciben en este trimestre.

Con este ajuste, el incremento acumulado en lo que va del año alcanza el 6,64% respecto a enero, además de una suma fija no remunerativa que se paga durante el tercer trimestre de cada año.

– En categorías superiores, los montos alcanzan hasta $ 3.683,21 la hora y $ 459.471,73 por mes

– En tareas generales: $ 3.293,99 por hora y $ 416.485,63 al mes

– $ 374.541,36 por mes (jornada completa de 48 horas semanales)

AFIP busca formalizar el trabajo de empleadas domésticas en casas donde la persona no está registrada Foto: Shutterstock

A los sueldos básicos se les suman dos complementos importantes:

Antigüedad : un 1 % por cada año trabajado en la misma función.

Zona desfavorable: un plus del 30 % en las provincias de la Patagonia.

Bono extraordinario de julio a septiembre

Además del incremento salarial, se estableció un pago fijo no remunerativo, que corresponde a julio, agosto y septiembre. El monto varía según la carga horaria semanal:

Menos de 12 horas : $ 4.000 por mes

Entre 12 y 16 horas : $ 6.000 por mes

Más de 16 horas o modalidad sin retiro: $ 9.500 por mes

Este adicional no se suma al básico ni impacta en el cálculo del aguinaldo, vacaciones o aportes.

Cuándo se aplican los cambios

Las trabajadoras que cobran por hora o día reciben los nuevos valores desde el 1° de septiembre. Para quienes tienen sueldo mensual, los montos actualizados se verán reflejados en el recibo de septiembre, que se abona entre fines de mes y los primeros días de octubre.

El esquema de incrementos se dio en distintas etapas durante el 2025:

En enero , un alza del 1,2 % respecto a diciembre de 2024.

En julio , se abonó un retroactivo del 3,5 %, sumado a un 1 % adicional.

En agosto , se aplicó otro 1 %.

Finalmente, en septiembre, se concretó un 1 % más, alcanzando el 6,64 % acumulado.

Con esta actualización, el sector de trabajadoras de casas particulares percibe el último ajuste salarial de 2025 junto con el bono extraordinario. De esta manera, se busca sostener el poder adquisitivo de un rubro que emplea a más de un millón de personas en todo el país.