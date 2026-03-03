Empleadas domésticas: cuánto se paga por hora en marzo de 2026

El trabajo de empleadas domésticas volvió a ajustarse este mes. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares dispuso una suba del 3%, aplicada en dos etapas: 1,5% en febrero y otro 1,5% en marzo de 2026. A eso se suman montos extra no remunerativos según la cantidad de horas trabajadas por semana.

La medida fue definida tras una reunión en la órbita de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano. El incremento impacta tanto en los valores por hora como en los salarios mensuales mínimos del sector, en un contexto marcado por la inflación y la revisión periódica de ingresos.

En la categoría más demandada, la de tareas generales —que incluye limpieza, lavado y planchado—, el valor por hora quedó establecido en $3.348,37 con retiro. En la modalidad sin retiro, la cifra asciende a $3.599,86.

Si se traslada ese cálculo a un esquema mensual para jornada completa, el ingreso mínimo alcanza los $410.773,52 con retiro y $455.160,14 sin retiro. Estos montos constituyen la base sobre la que luego se aplican adicionales obligatorios.

La estructura salarial contempla distintas categorías. En supervisión, por ejemplo, la hora se ubica en $4.013,30 con retiro y $4.382,63 sin retiro. Para tareas específicas —como cocina especializada, jardinería o conducción— el valor es de $3.807,87 con retiro y $4.161,54 sin retiro.

Así queda el salario de marzo de 2026 de las empleadas domésticas con suba este mes

Así queda el salario de enero de 2024 de las empleadas domésticas con los refuerzos anunciados por el gobierno. Foto: EFE

El personal casero, que reside en el domicilio laboral, percibe $3.599,86 por hora. En asistencia y cuidado de personas, la remuneración es de $3.599,86 con retiro y $4.012,14 sin retiro.

Bonos según la carga horaria

Además del incremento porcentual, se incorporaron sumas fijas no remunerativas. Estos montos dependen de las horas semanales trabajadas y se pagan junto al salario habitual, aunque no se computan para aguinaldo, vacaciones ni aportes jubilatorios.

Quienes cumplen menos de 12 horas por semana reciben un adicional de $8.000 mensuales. Entre 12 y 16 horas, el bono asciende a $11.500. Para jornadas superiores a 16 horas semanales, la suma alcanza los $20.000.

Si bien no integran el salario básico para el cálculo de otros conceptos, estos importes representan un refuerzo directo en el ingreso mensual.

Antigüedad y zona desfavorable

El esquema salarial también contempla adicionales obligatorios. Uno de ellos es el plus por antigüedad, equivalente al 1% por cada año trabajado con el mismo empleador. Este extra se suma automáticamente siempre que exista continuidad laboral acreditada.

Otro componente relevante es el adicional por zona desfavorable. En determinadas provincias —como La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, entre otras— se aplica un recargo del 30% sobre el salario mínimo. El objetivo es compensar diferencias en el costo de vida y en las condiciones geográficas.

La Secretaría de Trabajo anticipó que en abril se realizará una nueva instancia de revisión. La actualización periódica busca evitar que el salario del sector pierda poder adquisitivo frente al avance de los precios.

De esta manera, en marzo de 2026, contratar servicio de limpieza implica abonar al menos $3.348,37 por hora en modalidad con retiro y $3.599,86 sin retiro, más los adicionales que correspondan. Un dato clave para empleadores y trabajadoras en un escenario económico cambiante.