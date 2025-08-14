Sube el sueldo de las empleadas domésticas: cuánto cobra una niñera en agosto

Después de varios meses sin novedades, las empleadas domésticas lograron un nuevo incremento en la última negociación que encabezó el sector en paritarias. El reajuste se va a dar de forma escalonada y ya hubo modificaciones para el mes de agosto.

Este ajuste impacta en todas las categorías y modalidades de contratación, pero en particular modifica los valores que deben percibir las trabajadoras dedicadas al cuidado de niños y también para aquellas que se dedican a la limpieza de los hogares.

Entre los representantes sindicales y patronales del sector con el Gobierno de la Nación, se fijaron nuevos valores para los sueldos mensuales y también por el cobro por hora. A su vez, se definieron los bonos no remunerativos que definieron las cifras para estas empleadas en agosto.

Las subas fueron de un 3,5% sobre los haberes en junio; del 1% en julio, 1% en agosto y la misma cifra para septiembre.

Según la nueva escala, una niñera que trabaja por hora y vive en el domicilio de la familia (modalidad sin retiro) debe cobrar 3.783 pesos por cada hora de trabajo.

Así queda el salario de enero de 2024 de las empleadas domésticas con los refuerzos anunciados por el gobierno. Foto: EFE

En el caso de las tareas específicas, como el cuidado de personas, asistencia en tareas domésticas especializadas o atención de menores, el valor por hora con retiro asciende a 3.270 pesos, mientras que sin retiro llega a 3.585 pesos la hora trabajada.

Si bien la publicación original no detalla los salarios mensuales, estas cifras reemplazan a los valores anteriores y marcan un aumento que forma parte del esquema de incrementos previsto para el segundo semestre del año.

De esta forma, se busca que el salario de las empleadas domésticas acompañe, al menos parcialmente, la evolución de la inflación y el costo de vida, reconociendo la importancia de su labor en los hogares argentinos.

Qué pasa con los bonos de las empleadas domésticas

Los bonos extraordinarios para el próximo trimestre por categoría son para aquellas que trabajen más de 16 horas semanales o sin retiro.

Es decir, quienes hagan ese régimen deberán cobrar $10.000. Quienes hagan entre 12 y 16 horas semanales cobrarán $7.000 y $4.000 para quienes hagan hasta 12 horas semanales.

El sindicato y el gobierno lograron este acuerdo luego de que no hubiera ninguna modificación en los salarios de las empleadas domésticas y niñeras desde febrero hasta el mes de junio.