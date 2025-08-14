Inflación de julio: criar un hijo en Argentina ya cuesta hasta $536.830 al mes

Según el INDEC, la canasta de crianza subió 4,06% en julio, el doble que la inflación. El mayor aumento se registró en el costo del cuidado infantil.

Después del anuncio de la inflación, el Indec anunció cuánto costó criar un hijo por edad en el mes de julio

Luego del anuncio de la inflación de este miércoles, que registró un 1,9% en julio, también se informó un aumento del 4% en el costo de la canasta de crianza. De esta forma, según indicó el Instituto Nacional de Estadística y Censos ( Indec), criar un hijo en Argentina ya cuesta entre $426.741 y $536.830 por mes.

Este incremento fue detallado en la última medición del instituto sobre la canasta de crianza, que toma como referencia el gasto en la crianza de un niño o adolescente.

En julio, la suba fue del 4,06% con respecto a junio, lo que duplica la inflación. La principal razón de este aumento es el incremento en el costo del cuidado, calculado en base al salario del personal doméstico.

Cuánto cuesta criar un hijo después del anuncio de la inflación Menores de 1 año: $427.889 (4,06% más que en junio).

De 1 a 3 años: $508.333 (4,02% más).

De 4 a 5 años: $426.741 (3,69% más).

De 6 a 12 años: $536.830 (3,76% más).