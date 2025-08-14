La paradoja económica: la inflación baja, pero la deuda en pesos se dispara

Carlos Burgueño analizó el mega vencimiento de deuda y la baja inflación de julio. "El dólar y las tasas altas pueden cambiar todo en semanas", advirtió.

El dato de julio trajo alivio, pero el mercado financiero está en alerta: "Si no se renueva la deuda, el BCRA tendrá que emitir o devaluar".Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

En su análisis económico en MDZ Radio 105.5 FM, el columnista Carlos Burgueño abordó los vencimientos de deuda en pesos y los datos de inflación de julio, destacando un avance moderado en los precios, aunque con riesgos latentes. "El dólar y las tasas altas pueden cambiar todo en semanas".

Renovación de deuda y presión sobre el dólar Burgueño detalló que este mes vencen aproximadamente 14.000 millones de dólares en letras (equivalente en pesos), concentrados en dos fechas clave: "Ayer fue el más importante, con unos 9.000 millones de dólares. La mitad en poder del Estado —Banco Central o Arca—, la mitad en privados". Sin embargo, solo se renovó el 71%, lo que dejó "1.500 a 1.800 millones de dólares en pesos liberados" en el mercado.

El economista explicó que, pese a una tasa de interés del 69% (un punto más que en julio), los privados optaron por no renovar: "Esos pesos quedaron libres, y la incógnita es qué harán los actores: si presionarán el dólar, plazo fijo u otras alternativas". Añadió que el gobierno incrementó los encajes bancarios para contener el impacto, pero advirtió: "Las tasas reales altas (por encima del 40% con inflación del 30%) ahuyentan el crédito y la actividad económica".

Inflación: un respiro con cautela Burgueño resaltó dos datos positivos del INDEC: "Por tercer mes consecutivo, la inflación tiene un ‘1’ por delante (1,9% en julio). Esto no ocurría desde hace 17 años". Además, la inflación núcleo (excluyendo factores estacionales) fue del 1,5%, "relativamente baja comparada con el índice general".

No obstante, alertó sobre riesgos: "El efecto de la devaluación del 10% aún no se trasladó totalmente a precios. Si en agosto eso suma un punto porcentual, podríamos volver a una inflación con ‘2’ por delante". También mencionó la deflación en textiles y calzados (-0,9%), atribuida a importaciones más baratas, pero subrayó: "Es un alivio, pero refleja debilidad en el consumo local".