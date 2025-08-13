Polémica con las Prepagas que anunciaron subas antes de conocer la inflación de julio

Este miércoles, nueve prepagas comunicaron sus incrementos antes de la difusión oficial de la inflación de julio, incumpliendo la resolución vigente.

Las prepagas definieron aumentos para agosto previo a conocerse este miércoles el dato de la inflación de julio.

A pesar de la Resolución 645/2025 de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), que exige a las prepagas informar sus aumentos recién cinco días después de publicado el dato de inflación, nueve empresas de categoría B adelantaron sus incrementos antes de conocer el índice que dio a conocer este miércoles el INDEC.

Los anuncios se produjeron antes de las 16 de este miércoles, momento en que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio.

Se trata de nueve prepagas ubicadas entre medio de las categoría A -donde se ubican las prepagas más grandes- y C -donde se encuentran las de menor popularidad, según dispuso la SSS.

Los incrementos en prepagas Los ajustes previstos para septiembre van del 1,4% al 2,9% y corresponden a: Ampes Salud (1,6%), Apres Cobertura Médica (1,6%), Así Salud (1,6%), Asistir Servicios (1,6%), Colegio Médico de La Pampa (2,9%), Corporación Médica (1,9%), Grupo LPF (1,6%), Nobis Medical (1,4%) y Osmita Promoviendo Salud (1,6%).

El caso más llamativo es el de Medical’s, que acumula un incremento del 554% desde enero de 2024. Si bien en la web oficial figura con valores mínimos de tres cifras, una afiliada de 84 años reveló que en agosto pagó $808.704 por su plan individual.