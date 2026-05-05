Casi 750.000 personas perdieron la cobertura médica de obras sociales o prepagas

Un informe del Instituto Argentina Grande pone en primer plano el deterioro en el acceso a la salud en Argentina. Entre 2023 y 2025, alrededor de 742.000 personas dejaron de tener cobertura médica , sea como afiliados de obras sociales, prepagas o mutuales y pasaron a depender exclusivamente del sistema público.

El estudio, basado en datos oficiales del Indec, muestra que la cobertura cayó del 67,5% al 65,4% de la población en ese período. En términos absolutos, los argentinos que dependen únicamente del sistema estatal pasaron de 9,55 millones a 10,29 millones.

Uno de los factores centrales detrás de este fenómeno es el deterioro del empleo formal. Desde noviembre de 2023 se perdieron alrededor de 206.000 puestos registrados, lo que impacta directamente en el acceso a obras sociales, principal vía de cobertura para los trabajadores.

A esto se suma el fuerte encarecimiento del sistema privado. Según el informe, las cuotas de la empresas de medicina prepaga aumentaron un 417% desde el inicio del actual gobierno, muy por encima de la inflación acumulada del 293%.

En el corto plazo, los aumentos continúan. Para mayo de 2026, las principales empresas del sector aplicaron nuevas subas mensuales en línea con la inflación reciente. Los ajustes del último mes variaron entre 3% y 3,9% según la empresa y el plan. Firmas como Swiss Medical, Sancor Salud, Avalian y Prevención Salud aplicaron incrementos cercanos al 3,4%, mientras que OSDE y Galeno se ubicaron entre 3,2% y 3,3%.

Estos incrementos se suman a una dinámica sostenida: en el primer trimestre del año las cuotas acumularon un alza del 7,6% y cerca del 29,7% interanual.

En términos de valores, distintos relevamientos del sector indican que un plan de medicina prepaga puede oscilar actualmente entre $90.000 y $250.000 mensuales por persona, dependiendo de la cobertura y la edad.

Las empresas justifican estos aumentos por el incremento de costos en insumos médicos, honorarios profesionales y servicios, en un contexto donde el gasto sanitario crece por encima del promedio de la economía.

Menos cobertura, más presión sobre el sistema público

El resultado de esta combinación —suba de costos y caída del empleo— es una progresiva expulsión de afiliados del sistema privado. Muchos usuarios migran a planes más económicos, reducen coberturas o directamente abandonan el sistema.

El impacto se traslada al sector público, que absorbe la demanda creciente. Hospitales y centros de salud enfrentan así una mayor presión en un contexto de recursos limitados.

En Argentina, el sistema sanitario está compuesto por tres subsistemas: público, obras sociales y medicina prepaga, esta última regulada por la Superintendencia de Servicios de Salud. La pérdida de cobertura en los dos últimos implica una mayor dependencia del primero.