Giga: un influencer lanzó su propio alfajor y ya es furor en redes sociales

El influencer Spreen y el empresario Nicolás Esmede lanzan un alfajor con un millón de unidades y proyectan US$2,5 millones.

El streamer e influencer Iván "Spreen" Buhajeruk se metió de lleno en el mercado del consumo masivo. Junto al empresario Nicolás Esmede, lanzó GIGA, una marca propia de alfajor que arrancó con una primera producción de un millón de unidades y una proyección de facturación de 2,5 millones de dólares para su primer año.

El anuncio se hizo en el marco de la Semana del Alfajor a través de un video en redes sociales. La cuenta @gigaxspreen superó los 75 mil seguidores en pocos minutos, una señal del peso que tiene la comunidad digital de Spreen, considerada una de las más activas del mundo hispanohablante.

El producto es un alfajor de 72 gramos con relleno de dulce de leche y baño de repostería semiamargo. El precio sugerido es de $1.800 por unidad, por debajo del segmento premium, y la meta es vender el millón de unidades en el primer mes.

En términos de distribución, GIGA estará disponible a partir del 13 de mayo en kioscos y mayoristas de todo el país. La producción es tercerizada con socios industriales, lo que le permite a la empresa escalar rápido frente a la demanda inicial. El proyecto proyecta además generar entre 150 y 200 puestos de trabajo entre directos e indirectos.

Receta de alfajores de pistacho cubiertos de chocolate