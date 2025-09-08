Estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este martes
Según lo anunciado por Edemsa, habrá cortes de luz en seis departamentos de la provincia a lo largo de la jornada.
Este martes 9 de septiembre habrá cortes de luz en distintas zonas de Mendoza, según lo anunciado en las últimas horas por Edemsa. Esto se debe a tareas de mantenimiento que la empresa realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Los departamentos que verán afectado el servicio a lo largo de la jornada son Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Te Podría Interesar
Cortes de luz programados para este martes 9/9
Guaymallén
- En calle N°7, entre San Miguel y Severo del Castillo. En barrio Grilli Sur; Puente de Hierro. De 9.00 a 13.00 h.
- Entre calles Pedro Molina, Allayme, Malvinas Argentinas, Vicente López y Planes y zonas aledañas; Belgrano. De 9.15 a 13.15 h.
- Entre calles Saavedra, Colón, Hipólito Yrigoyen, Allayme y áreas adyacentes; Belgrano. De 9.30 a 13.30 h.
Luján
- En el barrio Achiras y adyacencias; Perdriel. De 8.45 a 12.45 h.
- En calle Viamonte, hacia el sur de Almirante Brown. En Fideicomiso Viamonte y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- En la intersección de calles General Las Heras y Las Piedritas y adyacencias; Fray Luis Beltrán. De 9.30 a 11.30 h.
Tupungato
- Entre calles Costa Canal, Nueva Furno, El Álamo y Ruta Provincial N°89. En calle El Álamo, en loteo Tisa, en barrios Ampara, Virgen del Valle II, Terrazas del Valle, Arcángel Gabriel, Mayquén y Caminos del Vino, entre otros; Cordón del Plata. De 14.30 a 18.30 h.
- En calle Ancón, hacia el oeste de la escuela Lucas Bombal; San José. De 9.25 a 13.25 h.
San Carlos
- En Ciriaco Guevara, hacia el este de La Virgen. En calle Santander II; Chilecito. De 9.45 a 13.45 h.
San Rafael
- En el poblado de Agua del Toro. En las antenas de Cerro El Diamante; Villa 25 de Mayo. De 8.00 a 12.00 h.
- En calle El Chañaral, entre Hipólito Yrigoyen y Ortubia; El Toledano. De 9.15 a 13.15 h.
- En la Ruta Provincial N°154, entre calles El Pasatiempo y Bestanic; Colonia Española. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Los Filtros, hacia el este de Yensen; Capitán Montoya. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Rawson, en el loteo Fincasur; La Tombina. De 14.45 a 18.45 h.
- En calle Rawson, entre La Canoa y La Tombina; Las Paredes. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle Los Filtros, entre Yensen y Bertani; Capitán Montoya. De 9.00 a 13.00 h.