Inicia la evaluación PISA: 2500 estudiantes mendocinos serán evaluados internacionalmente

Cerca de 2500 estudiantes mendocinos de 15 años comienzan a ser evaluados este lunes en Lectura, Matemática, Ciencias y habilidades del mundo digital , en el marco de la prueba internacional PISA 2025. Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) confirmaron que participarán 75 escuelas de gestión estatal y privada; en esta ocasión también se sumarán al operativo dos instituciones de la modalidad Jóvenes y Adultos.

La evaluación PISA está impulsada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y se realiza cada tres años. Esta será la segunda vez que Mendoza participe como región adjudicada, lo que le permitirá obtener datos puntuales de la provincia.

Tal como se realizó en 2022, la evaluación será en formato digital . De esta manera, las escuelas recibirán computadoras para realizar la prueba mediante un programa que no necesita conexión a internet. El operativo se desarrolla desde este lunes hasta el miércoles 17 de septiembre, mientras se espera que los resultados estén disponibles en diciembre de 2026 .

El Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) es un estudio internacional organizado por la OCDE que evalúa los logros en el aprendizaje de los jóvenes de 15 años en Matemática, Lectura y Ciencias. Puntualmente, no focaliza en contenidos, sino en las habilidades que el estudiante necesita para participar activamente de la sociedad actual.

En Lectura, se enfoca en la compresión lectora y uso de la información escrita; en Matemática en la resolución de problemas y razonamiento matemático; y en Ciencias en la aplicación de conocimientos científicos a fenómenos cotidianos.

Desde el año 2000, la prueba se hace cada tres años. Argentina formó parte del estudio en todas las aplicaciones, a excepción del año 2003. En el caso de Mendoza, este año participará nuevamente como región adjudicada a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la provincia de Córdoba.

Evaluación PISA Este lunes empezó la evaluación PISA en Mendoza. Gobierno de Mendoza

Los estudiantes que participarán ya tuvieron un primer acercamiento a la evaluación mediante una iniciativa pedagógica denominada Pisaton, una propuesta que simuló el formato de las evaluaciones internacionales estandarizadas. Durante el mes de agosto también se desarrollo una capacitación destinada a docentes para que conozcan las características propias de la prueba PISA.

Además de las pruebas académicas, PISA incluye cuestionarios para conocer el contexto y las condiciones en que se desarrolla el aprendizaje. Los directores también responden sobre las formas de enseñanza que aplican en sus escuelas.

Los resultados de la última evaluación PISA

En las pruebas PISA 2022, Mendoza obtuvo 378 puntos en Matemática, 402 en Lectura y 405 en Ciencias. En el caso de Matemática, los resultados fueron iguales al promedio nacional; en Lectura superó por poco el promedio nacional, que fue 401; mientras que en Ciencias estuvo un punto por debajo del promedio nacional que fue 406.

Sin embargo, los datos de Argentina preocupan. Según la última evaluación internacional, el 72,9% de los estudiantes se ubica por debajo del Nivel 2 de desempeño, considerado mínimo. En la OCDE, el promedio de estudiantes por debajo de ese nivel es 31,1%. Por otro lado, Argentina tiene apenas un 0,3% de alumnos en los niveles más altos (5 y 6); mientras que en los países de la OCDE, el 8,7% de los alumnos alcanzan esos niveles.

En Lectura, 5 de cada 10 estudiantes están por debajo del nivel mínimo. Puntualmente, El 54,4% de los estudiantes está por debajo del Nivel 2 de desempeño, considerado el mínimo. Para la OCDE, el promedio de estudiantes por debajo del nivel 2 es 26,3%. Además, Argentina tiene apenas un 1% de alumnos en los niveles más altos (5 y 6); para la OCDE, el promedio es 7,2%.

En el caso de Ciencias, el 53,9% de los estudiantes se ubica por debajo del Nivel 2 de desempeño, considerado mínimo. Para la OCDE, el promedio de estudiantes por debajo del nivel 2 es 24,5%. Por su parte, Argentina tiene apenas un 0,5% de alumnos en los niveles más altos (5 y 6); para la OCDE, el promedio es 7,5%.