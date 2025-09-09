Mendoza convoca a licitación internacional para 12 áreas hidrocarburíferas: los detalles

El Gobierno fijó condiciones para la exploración de hidrocarburos en doce áreas de Mendoza, con foco en atraer inversiones nacionales e internacionales.

El Gobierno de Mendoza publicó este martes en el Boletín Oficial el Decreto Nº 1908, mediante el cual se autoriza a la Dirección de Hidrocarburos a convocar a una licitación pública nacional e internacional para la exploración de hidrocarburos en doce áreas de la provincia. La medida busca atraer inversiones y potenciar el desarrollo energético bajo el marco normativo vigente.

Las áreas a licitar incluyen Atuel Exploración Sur, Atuel Exploración Norte, Boleadero, Calmuco, Chachahuen Norte, CN III Norte, Los Parlamentos, Puesto Pozo Cercado Occidental, Ranquil Norte, Río Atuel, Sierra Azul Sur y Zampal. En todos los casos, la inversión mínima requerida es cero, salvo en el área Río Atuel, donde se fijó en 298,70 UT, equivalentes a unos 2,98 millones de dólares.

El decreto también reconoce como iniciativa privada de interés público la propuesta presentada por Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. en el área Río Atuel, y certifica la inversión de Hattrick Energy S.A.S. en Atuel Exploración Sur, estimada en 325.000 dólares, otorgándole derechos preferenciales en el proceso.

El pliego tendrá un valor de 15.000 dólares, pagaderos en pesos al tipo de cambio oficial, y las bases contemplan la perforación de al menos un pozo exploratorio durante el segundo período de exploración.

La Comisión de Adjudicación estará integrada por funcionarios del Ministerio de Energía y Ambiente y tendrá a su cargo la evaluación de las ofertas, que deberán presentarse con un plazo mínimo de 60 días desde la convocatoria.