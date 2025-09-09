Alerta por viento Zonda: suspendieron las clases en un departamento

La Dirección General de Escuelas decidió suspender las clases en el departamento más afectado por el viento Zonda

La DGE decidió suspender las clases presenciales en un departamento del sur de Mendoza por el viento Zonda. Se trata del departamento más afectado por el evento climático. También rige desde ayer alerta amarilla en esa parte del territorio provincial.

aulas (2).JPG La DGE decidió suspender las clases en Malargüe. MDZ Archivo

El comunicado de la DGE por el Zonda y las clases Martes 9 de septiembre: suspensión de clases presenciales en Malargüe. La medida para los turnos vespertino y nocturno se debe a la presencia de viento Zonda. En el resto de la provincia el servicio educativo se brinda con total normalidad.

